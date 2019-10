Reggeli elemzés: RC – JP Morgan: jó belépési pont az európai részvények piaca – 2019.10.01

Oké, itt van, eljött. OKTÓBER. Miről híres ez a hónap? Hát arról biztosan nem, hogy most lesz a szülinapom, mert az személyes “probléma”. Már annak probléma, aki nehezen viseli a korát. Én nem viselem nehezen, csak érzem az idő múlását a bordáim között. Miért éppen ott? Mert gyakran beszorul a levegő. Szóval megtörtént, amit gondoltam, tegnap, az Ikeában láttam kirakni karácsonyfa díszeket. Itt van a vég. Az év vége. – Vegyünk fát és sok-sok papírost és csináljunk tábortüzet! – lelkendezik Torzonborz barátom a Rettenetes, aki egyszer már majdnem utazott a villamoson. – És az mire jó? – értetlenkedem. – Mi köze a Karácsonynak a tábortűzhöz. – Meghitt – durcázik be a Rettenetes, rettenetesen. – Igazad van barátom. Meghittség. Mások vagyunk legbelül, mások a közönség felé (az élet idegenei) és mások vagyunk azzal, akit szeretünk. Vannak pillanatok, amik megragadnak az ember agyában. Nem feltétlenül a fontosságuk miatt épülnek a lelkünkbe, hanem egy olyan érzést, helyzetet raktároznak, ami melegséggel tölt el bennünket megannyiszor arra gondolunk. Ezek az emlékek semmit sem jelentenek a külvilágnak, hiába meséljük lelkesen, nem érti más csak mi, esetleg a Személy, akivel megéltük, ha szerencsénk lévén Ő is azt érzi és gondolja erről a pillanatról, mint mi. Meghitt pillanatok. Ez olyan misztikus és magyarázhatatlan. Miért jó csendben feküdni valaki ölében hosszú perceken át? Miért bámuljuk sok-sok év után is azt az arcot, ami a legkedvesebb nekünk? Miért csal mosolyt az érkezése, amikor egy hosszú nap után végre újra megláthatjuk? Miért épül két ember között különleges kötődés? Fontos a válasz? Nekem már nem! Így van és kész. Amikor Karácsonyra gondolok a család jut eszembe. Van egy rend. Egy emberi rend. Persze kell a “terv” is, de azt most hagyjuk. A rend, amint az életünket éljük kialakul. Vannak örök és állandó pillanatai (mint például az 5 éves óvodába meneteli ellenkezése) és vannak kreált, de fontos részei és rengeteg meglepetés, sokszor boldogsággal, sokszor szomorúsággal. Az ember úgy van kitalálva, hogy képes legyen minél több szomorúságot – idővel – elviselni. Nincs viszont úgy kitalálva, hogy sose jussanak eszébe a régmúlt pillanatai. Gyerekkoromban az anyai nagyanyámnál töltöttük a szilvesztereket. Együtt tévéztünk, bóléztünk (alkohol mentesen) olyan meghitt volt, amire szívesen emlékszem – ugye, hogy nem jelent ez túl nagy dolgot más szemében? Persze hogy nem, mert nincs mögötte az emlék kémiai hatása, ahogy végig ömlik bennem a melegség a tetőmtől a talpam felé. Meghitt az a dolog, ami nekünk jelent kivételesen, de megmagyarázhatatlanul mély érzelmeket olyan szeretteink társaságában, akik nagyon fontosak nekünk. A meghittség legtöbbször a Szerelmünkkel (Feleség!), Gyerekeinkkel kapcsolatos. Jó reggelt! Október van és egy kicsit elkalandoztam (ismét) az érzelmek nyár végi rengetegében. Majd most lehullanak a levelek és a kopasz fák ágai között megszűnik az igazi “rengeteg”. Volt már, de látok benne némi igazat: “Egy ember elmegy a bölcs rabbihoz, hogy megtudja tőle a hosszú élet titkát. – Bölcs rabbi, mondja már meg nekem, hogy mi a hosszú élet titka. – Fiam, azt javaslom neked, hogy ne cigizz, ne piálj és ne nőzz. – Akkor hosszú életem lesz? – Azt nem tudom, de kurva hosszúnak fog tűnni.”

