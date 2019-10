Reggeli elemzés: RC – JP Morgan 6300 forintra emelte a RIchter célárát – 2019.10.17

Minden reggelben van valami szép. Vagy nincs. Nekem van. A nap indulása nem könnyű, főleg ahol az embernek nem csak magát kell összeszednie, hanem a gyerekeit is, ráadásul sokszor nyűgösek is vagyunk a korai kelés okán. Hihetetlenül szép az ébredő város. A tél felé haladva a napkelte a készülődés időszakában ér, az ablakon kinézve piroslik az ég alja, a mind magasabbra szökő napkorong egyre fényesebben ragyogja be az eget. Szép világ ez a világ. Jó is benne élni. Gyakran észre sem vesszük, hogy mekkora szerencse az emberi lét. Olvasom, hogy űrturizmussal foglalkozó cég érkezik a tőzsdére (valószínűleg nem a magyarra). Utazni a csillagokba? Még a repülőn is félek. Amint ülünk egy repülő szerkezeten, fenekünk alatt a kilométeres mélység, megfogalmazhatatlannak tűnik a gravitáció problémaköre. Ha nem lenne tömegvonzás, nem is csapódnánk a földbe. Akkor viszont mi tartana minket a föld közelében? Ne szóljon a reggeli a gravitációról, szóljon inkább arról, hogy valójában milyen szép a világ. Keveset láttam még belőle. Legalábbis úgy érzem. Keveset, pedig sokat utaztam mindenfelé. Ha az ember számot vet és megfogalmazza, hogy a saját kis életének általános mozgásában hogyan és hol rója napi köreit, akkor ráébred arra, hogy a kilencven százalékban szinte mindig ugyanarra mozog. Reggel elindulok a munkahelyem felé, délután haza. Zárt, általános körök. Néha, amikor kikerülünk ebből a körforgásból, akkor látunk világot. Idegen országok, városok, területek nem bejáratott napi rutinként koptatott útjai nyitják meg a végtelent, azt, ami igazán érdekes, vonzó, idegen és távoli a mindennapi megszokottól. Nem, most nem utazom semerre, nem azért írtam. Csak eszembe jutott a felkelő nap gyönyörű látványáról, hogy a világban nem (csak) a szemünk előtt forgolódó pénzérmék és bankjegyek a csodálatosak. Persze igaz a mondás, kell a pénz, hogy mind szebb lehessen az élet, de az is igaz, hogy egyedül tőle igazán szép még nem lehet. ” A székely és a fia mennek haza a szekéren. Egyszer csak elrobog mellettük egy fej nélküli motoros. Amint mennek tovább megint elrobog mellettük egy fej nélküli motoros. Odaszól a fiú az apjának: – Te apa! Nem kéne beljebb húzni a kaszát?”

