Reggeli elemzés: RC – Jöhet az előrehozott választás a briteknél? – 2019.09.05

Reggel átkelni a városon (Budapest) a Balaton irányába nem egy könnyű feladat. Hat órakor már komoly a forgalom. Eszembe jut, hogy gyerekkoromban a nagyszüleim a Király utcában laktak, a Lövölde térnél. Akkoriban sem az utcát nem így hívták (Majakovszkij utca), sem tömött sorokban nem haladtak és parkoltak az autók. Régen volt. Nem is az a kérdés, hogy mi volt és mi lett, a kérdés az, hogy mi lesz? Mert kevesebb autó nem lesz Budapest utcáin, hacsak nem történik valami. Lebontani például a Nyugatinál rondán ívelő felüljárót, az kérem szép kihívás. Lehet nélküle szebb a város, de a forgalom sem lesz a hiányában kisebb. Szóval autók. Elektromos porsche, tesla miegymás és röpködnek a 40,50,60 milliók. Ez a jövő “realitije”? Ki kéne találni, hogy a közlekedés az emberek alanyi joga. Finanszírozza az állam, vagy aki akarja! Ha kihívás a közlekedés társadalmi okokból (forgalom), legyen legalább ingyen az autó, no meg az üzemanyag is. Sőt, előbb utóbb valamit kezdeni kellene ezzel a pénz dologgal is. Nevetséges, hogy a mai modern kor embere így függ valamitől és ebben kell mindent mérni. Töröljük el a piacgazdaságot, a pénzt és legyen helyette mindenkinek minden jó. Hogyan? Fogalmam sincs róla. De miért azon gondolkodunk, miként lehetne jobb a rossz, ahelyett, hogy jó legyen a jó és akkor nem is kell jobb a rosszból. Ingyé vihet mindenki mindent. Ja, de akkor nem lesz ám tőzsde, meg részvény, meg szuperállampapír. Lesz helyette egy csomó minden más. Ez ennyire egyszerű? Dehogy! Azt viszont akkor is gondolom, hogy az ember függősége a pénztől nevetséges szinteken maradt így a 2000-es évek modern korában. A baj inkább az, hogy egy igazabb, egyenlőbb, igazságosabb rendszer kutatására semmi energiát nem fordít az emberiség. Nem a kommunista elvrendszert kell keresni, de valami újabbat, modernebbet illene. Mégsem hallani semmi ilyenről. Jó reggelt! Ma sem lesz egyenlő mindenki. Én például az egyenlet balatoni oldalán állok, némi ügyintézés kapcsán. Mindenkinek szép napot és még szebb jövőt kívánok mára és mindörökre (Ámen). “Egy zsebtolvaj szalad az utcán egy pénztárcával. Bemegy egy kapualjba, gyorsan kinyitja a tárcát, belenéz, majd csalódottan eldobja:Ez hamis. Ki látott már ezrest négy nullával?”

