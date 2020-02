Reggeli elemzés: RC – Jelentős pluszban ma reggel az amerikai határidős mutatók – 2020.02.04

Bele kéne lendülni az írásba, de valahogy ma reggel nem megy. Fáradt vagyok? Nem igazán? Lusta? Nem jellemző. Kiégett? Maximum az izzó a lámpában. Akkor mi lehet? Nem jut eszembe semmi. Ezért a ma reggel a semmiről szól. A semmi egy olyan jellegtelen dolog, ami nem is lehet dolog, mert ha dolog lenne, akkor egyben valami is, és hát a semmi az közel sem valami. Akkor miért mondjuk azt, hogy semmi? A semmi egyszerűen semmi, még beszélni/írni sem kellene róla. Ha mégis megtesszük az már megint valami a valami pedig nem a semmi. A semmi az, ami nincs előttünk, se mögöttünk, se alattunk, se felettünk, egyszerűen nincsen sehol. Semmi. Ez olyan ijesztő. El sem bújhatott, mert akkor is lenne valami, csak hát nem találnák, mert elbújt. A semmi esetében meg kell barátkoznunk a ténnyel, hogy egyszerűen a semmi nem létezik, nem is létezett és ami igazán különös, hogy nem is fog létezni, hiszen semmi. Na jó, de akkor minek beszélünk róla? A semmiről nem beszél, nem ír az ember. Ez is igaz, de ma reggel nem jutott eszembe semmi, így került ebbe a reggelibe a semmi. A semmi nem kerülhet semmibe sem és nem lehet bárminek is a része. Jó reggelt! Egy kis semmiséggel indulunk, hogy semmis lehessen a semmi hátán értékelt nem létező valami: a semmi. Akinek nem tetszik, az ne szóljon semmit, akinek tetszik az sem, mert semmi a semmi és a semmiről a semmis semmi a nyilvánvaló semmi. Legyen sokkal szebb napjuk, mint semmilyen és annál is szebb, mint a valamilyen. “- Mi az abszolút semmi? – ??? – Lap nélküli, lábatlan asztalon lévő hámozott lufi, amit penge nélküli, nyeletlen bicskával durrantottunk ki.”

Semleges