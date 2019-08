Reggeli elemzÃ©s: RC â€“ JelentÅ‘s pluszban az amerikai hatÃ¡ridÅ‘s index jegyzÃ©sek â€“ 2019.08.16

Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy Mesekutya. Kis pamacsnak született, kerge ugra-bugra kis szőrmókként került Zugló akkoriban még nem is teleépített zöldövezetébe, egy kertvárosi családi ház udvarára. Képzett, gyönyörű berni pásztor cseperedett belőle, aki látott már ilyen kutyát tudhatja, milyen tökéletesnek “rajzolt” teremtése a természetnek. Gazdája Haribonak nevezte el, stílusosan a zacskós gumicukorka után, talán azért mert olyan zabálnivaló kiskutya volt, de lehet, hogy csak egy jól hangzó felirat kölcsönözte neki a nevét. Kölcsönözte, mert a kutya sem él örökké, ráadásul a sors furcsa fintora, hogy az ember legjobb barátja lényegesen rövidebb ideig él, mint a gazdija. A Mesekutya éveken át képződött a kutyakiképzőben és az élete sem volt kevésbé mesés, mint a kinézete. Két kisgyermek állandó ölelését tudhatta magáénak, gazdái örök szeretét érezhette mindennap. Történt ezért, vagy másért, de a mostanában túltenyésztett, nagytestű bernik 8-9 éves élethossza helyett 13,5 évig őrizte a belső zuglói házat. Jó reggelt! Történt már és most is, hogy a reggeli az elmúlásról szól, nem szerettem volna senki reggelét sem szomorúvá, sem rosszkedvűvé változtatni. Az emlékek hosszabban maradnak, a nekünk kedves élőlények nem, mint ahogy mi sem örökké. Utolsó török reggelünkön búcsúzunk Tőled Haribo, aki látott már kutyát örülni rég nem látott gazdájának, az pontosan tudja miről írtam ma reggel!

