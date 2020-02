Nem tudom, hogy örüljek vagy nagyon megijedjek annak/attól, hogy megint 15 fok van a tél közepén. Sokszor írtam, hogy nem szeretem a telet, de amikor tél közepén tavasz van – idén másodjára – az egy kicsit aggasztó… Globális felmelegedés koronavírus “töltelékkel”? Most tényleg meg kell ijedni? Én a piacokat nézem. Amerika pénteken esett 600 pontot. Ez sem jó! Alapvetően mindig azt gondoltam, hogy a nemzetközi piacok mozgása mögött komoly orientumok állhatnak. Ezek vajon többet tudhatnak a koronavírus veszélyeiről is? Tanácstalan vagyok. Kicsit úgy érzem magamat, mintha egy sci-fi közepében lennénk, csak ez nem egy film, hanem a valóság. Aggasztó! Aggasztó? Nekem igen. Leginkább nem is a vírus miatt, hanem, hogy ilyenkor érzem azt, hogy milyen jellegtelen, tudatlan kis pont vagyok, és nem csak a kiterjesztett értelemebe vett univerzumban, hanem itt a földön is. Hopp. Kopp. A földre esve találkozik a valósággal a magamfajta. Képletesen. Miért nincs meg a vírus képlete, lehetne már ellenszere. Akkor másodlagos lenne a terjedése, létezne ellene gyógymód. Közben működik a pánikkeltés a médiában: 33 millió halott is lehet fél év alatt… Miért éppen 33 millió és miért fél év alatt? De miért esett 600 pontot a DOW 30 amerikai kiemelt index? Hmmm. Jó reggelt! Ez egy felvilágosult, modern világ. Mihez képest? 1000 év múlva bizonyosan nem ezt fogják gondolni a mi időnkről. Persze, hogy mindig a jelen az eddigi legfejlettebb és felvilágosultabb, éppen az lenne fura ha nem így volna. Indul a hét, elindult a február, kiléptek az angolok és a döntőben kikapott az osztrák tenisz reménység. Kívánok vírus-megoldást és szép hetet minden Olvasómnak! “Megy a Karatézó Karalábé a kertben, találkozik a paradicsommal és jól összeveri. A paradicsom megkérdezi:- Hát te meg ki vagy? – Én vagyok a Karatézó Karalábé. Megy tovább, találkozik a paprikával, azt is jól összeveri, és az is megkérdezi: – Hát te meg ki vagy? – Én vagyok a Karatézó Karalábé. Megy tovább, szembe jön vele egy alak. Jól összeveri a karalábét. A karalábé nagy nehezen, nyögdécselve megkérdezi: – Te meg ki vagy? – Én vagyok Krump Lee!”

Semleges