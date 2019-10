Reggeli elemzés: RC – Ismét éles helyzet kezd kialakulni a BREXIT szappanoperában – 2019.10.22

Jó reggelt! 2019. október 22. napját írjuk ma, a Gergely naptár szerinti 295. napra ébredtünk és még 70 nap van hátra az évből. Nyári meleg van odakint, szinte hihetetlen az időjárás, nem akar elérkezni az igazán hűvös ősz. Mondjuk én nem bánom, azt már sokkal inkább, hogy a hétvégén érkezik az óraállítás. Az pedig annyit jelent, hogy hamar be fog sötétedni, a munkából hazafelé már nem sokáig találkozhatunk a napocskával. Ezért búcsúzóul majd szombat délután kiállok a teraszra és kacsintok egy utolsó délutáni kacsintást a nap felé… – Gyerekek ez begolyózott? Agyára mehetett az októberi nyár? – hüledezik Kaszaboló. – Kacsingat a napra? Még kifolyik a szeme. – folytatja. – Hagyd már békén szegényt, nyugodtan sírassa csak! – száll a védelmemre Csuka koma. – Ki? Mit sírasson? Itt már mindenki beletekeredett a normalitás hiányába? – érkezik meg Torzonborz a Rettenetes (aki már egyszer majdnem utazott a villamoson). Az állandóságban is vannak nagyon szép dolgok. Ilyenek a család és a barátok érzelmi kötődése. Mind tovább élhetünk a családunkkal, barátainkkal, annál egyértelműbb a lelki békességünk. – Kedves Barátaim! Szombaton délután 4 órakor kiállok a teraszra és kacsintok egyet, innen a budapesti “magasdomb” tetejéről, fel a nap felé, azzal az érzéssel, hogy jól érzem magamat a bőrömben, gondolok majd a családomra, a barátokra, társakra, a Random ügyfelekre és együttesen mindenkire, akit nem is ismerek, de olvassa a reggelit! – Na álljunk már meg! Kígyózik tovább a lehetetlen agymenés.. Hogyan gondolsz olyanokra, akiket nem is ismersz? Az lehetetlen! – legyint Kaszaboló. – Hogyan? Elképzelek egy tömeget, arcokkal felvillanva a sokaságból, ezek az arcok lesznek az ismert emberek a világomból, a többi arc pedig a nap sárga korongjának fénylő homályába vész, elmosódottan, de tömegesen. – magyarázom. – Mi is ott leszünk közöttük? – kérdezi lelkesen Pom-Pom. – Persze! Ti félig valós, félig a képzeletemben létező társaim vagytok, arccal és arc nélkül. A fejemben lakik mindenki, akit ismerek. Nem kellenek házak, lakások, hogy össze tudjak mindenkit gyűjteni. A fejben élő sokaság között felsejlenek majd régi arcok is, akik már nincsenek közöttünk, de nagyon fontosak voltak nekem. Most szombaton kacsintok majd egyet az ég felé és amíg a jobb szemem behunyom és kinyitom, a bal mozdulatlansága mellett, addig arcok sokasága fut le az agytekervényeimen, kiegészülve a homályos arcú, elképzelt, de ismeretlen tömeggel. Ma még dolgozunk, holnap a kettétört hét pihenőnapja következik. Jó is lesz…

Semleges