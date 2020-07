Reggeli elemzés: RC – Ismét 1800 dollár fölé jutott az arany árfolyama – 2020.07.08

Apró dolgoknak is hogy tud örülni az ember. Sőt! Szokássá is tud/akar változtatni dolgokat, ha rajta múlik. Nem mindig múlik rajta. Zalakaroson sok év Mendánozás (Hotel Mendan) után döntöttünk úgy, hogy beutazzuk a várost a kisvasúttal és nagyon kellemes elfoglaltságnak bizonyult. Ezen felbátorodva hasonló kiránduláson törtük a fejünket Sárváron is (Társaságunk egyik Női tagjának ötletétől vezérelve), de fél óra várakozás után kiderült, hogy lerobbant a városnéző vonatnak álcázott kisbusz és nem sikerült az egy órás időtöltést “megszerezni”. Kalandok. Néha apró dolgok is sokat jelenthetnek és csalódott az ember, ha mégsem teljesülnek. Holnap elindulunk Balatonfüred felé és a következő négy napot ott töltjük. Remélhetőleg ott majd működik a kisbusz/vasút ha persze egyáltalán van. Imádom a Balatont és amint Édesapám mondta mindig: “nekem a Balaton a riviéra” – ennek a szellemiségével én is egyetértek. Aki esetleg nem ismeri, annak ajánlom figyelmébe ezt a régi dalocskát: https://tinyurl.com/yb9d42j6 “- Mibe őrült bele a hétfejű sárkány a szülinapján? – Megpróbálta elfújni a gyertyákat tortáján…”

Semleges