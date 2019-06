Reggeli elemzés: RC – India is bejelentkezett a kereskedelmi világháborúba – 2019.06.18

Alig vannak még a zalakarosi szállodában. Nyár eleje van, ilyenkor még nem indulnak neki a családok, állítólag majd a hétvégén kezdődik a tumultus. Én ezt nem bánom. Kevesen vagyunk, de például ez a szálloda medencéiben pont jót jelent, nem beszélve arról, hogy a reggelinél, vacsoránál sem kell sorbaállni semmiért. Békésen telik a nyaralás. A június sokszor a legmelegebb nyári hónap, de ezen a héten hétfőn kicsit visszalépett a nyár és elmúltak a 30 fok feletti hőmérsékletek. Ezt sem bánom. Kevesebb fröccs helyett több rövid jut és mivel a strand is majd csak mától várható (27 fok felett lesz és mehetünk a zalakarosi strandra), így szédületes szédelgéssel sem kecsegtettek a hosszú csúszdák. A szabály az, hogy ha vezetünk, ha gyereket felügyelünk, ha dolgozunk nem iszunk. Az italozás megmarad estére, amikor a kölkök már az ágyban alszanak vagy kandikálnak kifelé, de akkor sem butáig tart a keringés javítás csak egy kis oldódásul az élet által meggyötörtök léleknek. Az ember mást lát a szemüvegén át, a cigarettáján át (nekünk ilyen nincs) és a feles poháron keresztül is, de amit lát az gyorsan elsötétül az álom által elnyomott éjszakai pihenéssel. Reggel nyit az új világ, a valóság, az igazság, a nyári meleg, a gyerekek boldog öröme, az evés, játszás, strandolás. Amikor gyerek voltam én is imádtam az ilyesmit, amikor felnőtt vagyok, imádom, hogy a gyerekeim imádják az ilyesmit és amikor majd felnőnek a gyerekek, azt imádom majd, ahogy imádták az ilyesmit, amire akkor majd imádni fogok emlékezni. Jó reggelt! Az imádat elkezdődött, tartson is ki egy életen át! “- Pistike melyik a kedvenc tantárgyad? – A kvantumfizika. – De hiszen ti még nem is tanultok kvantumfizikát! – Hát éppen ezért!”

