Reggeli elemzés: RC – Igazi nagy pattanás az OTP árfolyamában – 2019.07.02

Tegnap belenéztem a “legbátrabb páros” tavalyi sorozatának ismétlésébe. Ketrecből szabadulás víz alatti tartózkodással, barát, barátnő, férj felgyújtása és még jó néhány igazi értelmetlen hülyeség. Félelem, de mindenki által könnyen teljesíthető feladatok, mintha a kitaláló csak arra utazott volna, hogy félelem könnycseppeket varázsoljon a szerepeltetett hölgyek és férfiak szemébe. Szórakoztatás. Nyáron is sokan ülnek a televízió képernyője előtt és még az sem zavarja a lelkes tévénézőket, hogy már az előző évadban szereplő műsorokat sugározzák újra. Persze, most jöhet a “te is nézed, mint tegnap”, de valójában nyáron még a gyerekek altatása előtt sem nagyon tévézünk. Pedig vannak jó műsorok. Sorozatok, vetélkedők, nem véletlen, hogy sokakat magával ragad a műsorok valamelyike. Mit is kellene tennünk, hogy fáradt testünk, lelkünk ágyba huppanása előtt leengedjünk? Olvasni! – szól a sok száz éves fáma, de én napközben annyit olvasok a munkával kapcsolatban, hogy nem vágyom a szakaszos olvasás hosszú soraira. Fürdetés, mese olvasás, oszt jöhet valami könnyed műsor vagy film, sorozat. Írni és olvasni. Alapvető dolgok, nem is létezünk nélkülük, de azért az sem baj, ha nem mindig “róluk” szól az életünk. Egy rövid, gyorsan véget érő vetélkedő, ugyanazzal a sablonnal: mondja meg a 4 válasz közül a helyeset vagy kiesik, vagy kérjen segítséget stb., pontosan ugyanolyan szórakoztató lehet, mint valamilyen krimi, regény, amiket viszont nem könnyű kivégezni a fáradt szemünkkel egy este alatt. Celebek és civilek, szimpatikus és antipatikus hölgyek és urak tettei még közelebb visznek minket az emberhez, akit csak felületesen ismerünk a tévéből, de ennyi elég is. Érzések, érzelmek, boldogság és szomorúság egyvelege találkozik velünk nézőkkel és közben egy kicsit olyan, mintha mi izzadnánk a “melyik nem a tarka fecske lelőhelye?” típusú kérdések súlyától, amire éppen olyan értelmetlen válaszok lehetnek, mint maga a kérdés: “hold vagy a tengerek mélye vagy a föld alatt, esetleg a fákon?”. Ilyenkor jön a következtetés: Na de a fecske egy madár még ha tarkát nem is láttunk belőle, lélegzik a drága, így a hold és tenger mélyén kizárva, innen már csak 50 százalék, hogy eltaláljuk, de azért elvárható tudás, hogy nem a vakond és a földigiliszta tesója a fecske a föld alatt, maradt a fa, ami a legszimpatikusabb válasz… Sikerek és kudarcok egy órás, reklámos bontásokban és jön majd a holnapeste “minden ugyanúgy, mindig ugyanúgy”. “Ha a hold feljön az égre Még egy napnak vége, A vén folyó is újra Ezüstre cseréli minden aranyát.” Demjén Ferenc, Latzin Norbert. És milyen elképesztően szép, minden, de minden! Jó reggelt! Talán ma már enyhül a meleg… “- Mikor megy ki a TV Maci a divatból? – Amikor már a fogát nem mossa, hanem egy pohár vízbe teszi estére.”

Semleges