Reggeli elemzés: RC – Hihetetlen sztori a Tesla – 2020.08.18

Balatoni vihar. Már el is felejtettem milyen. A semmiből érkezik, két perc alatt lecsap, óriási széllel, befújásokkal támad, de a legtöbbször félóra múlva már hűlt helye. Ez történt tegnap is. Ha kell egy komoly löket, ami hazaküldje a tóparton strandolókat, a butiksoron nézelődő nyaralókat, akkor az nem más, mint a balatoni vihar. Félelmetes, pedig a parton ártatlan. Nem úgy a vízben… Gyerekkorom nem egy emléke fűződik a vízben ért viharokhoz. Még a sekély vízben is igazán megdöbbentő, ahogy méteres hullámokat kavar a sokszor száz kilométeresre erősödő szél. Amikor pedig távozik a gyakran heves záporokkal érkező balatoni vihar, nyomában még sokáig megmarad a hullámzó víz, az útra tört faágak pusztult sokasága. Jó reggelt! Ez a hét a legnagyobb üdülési szezon hete és csak remélni tudom, hogy nem követi a járvány fokozódása. Az emberek úgy menekülnek a szabadba, mintha nem lehetne utcára menni holnaptól. “A feleség elutazik munkaügyben, így reggel az apuka ébreszti a gyereket. Reggeliznek, azután kézen fogva mennek az oviba. Az óvodába az óvónéni nem ismeri fel a gyereket, ezért elmennek a következő óvodába. Ott szintén nem ismerik fel a gyereket és a következő kettőben sem. Ekkor megszólal a gyerek: Apa! Egy óvi még belefér, de aztán elég, mert elkések az iskolából!”

