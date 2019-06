Reggeli elemzés: RC – Hihetetlen, de ismét 26000 felett vagyunk a DOW 30 indexben – 2019.06.11

Drága Feleségem egy sugárzó szépség. Ezt mindig is tudtam, de most szavamra mondom nem bánom, hogy kevésbé “sugárzik”, így végre hazajöhetett. Mindenkinek köszönök minden együttérzést, végre együtt a család, habár még egy méteren belül nem közelítheti meg a gyerekeket a következő egy hétben. Nos kérem az a helyzet, hogy örülhetek annak, hogy az életem folyama a 20.-21. századba helyezett. Szoktam mondani, írni, hogy a vakbél és a sérv gyerekkori műtéteim nélkül már nem is nagyon lennék ezen a világon. Most bővül a kör és nem csak miattam fontos a modern való… Annyit lebegtettem, hogy nem tehetem meg, hogy ne osszam meg – akit érdekel megnézi mi is az a google-ben, akit nem, az könnyen elengedi: papilláris karcinóma. Érdekes a jelenkor. Vannak, akik a Facebook “segítségével” osztanak meg mindent magukról, vannak, akik másképpen. Az is érdekes, hogy én mindig utáltam magamról megosztani bármit is és úgy tituláltam, hogy a személyest nem szabad személytelenné tenni azáltal, hogy kitesszük a kirakatba. A reggeli sok éves írása közben olyan, mintha csak magamnak kiabálnék az éterbe. Elég egyoldalú a dolog, hiszen alapvetően én írok, mások meg csak olvasnak, nagyon ritka az interakció. Így történik, hogy az ember annyi mindent megoszt magáról és a családjáról az évek hosszú napjainak során, hogy már szinte nyitott a legtöbb személyes dolga. Mégsem érzem úgy, hogy személytelenné válna a személyesem, egyetlen egy okból kifolyólag. A néhány ezer Olvasóm, akik rendszeresen követik az írásaimat megérdemlik, hogy tudják, ki is lakik az írások mögött. Akiknek ez visszás, azoktól elnézést kérek, de nem ígérek kevesebbet magunkból, akiknek tetszik, hogy a sorok mögé látnak, azoknak ezúton üzenem fognak még sokat olvasni virágos nyelvezetemből. Jó reggelt! 500 oldalt olvastam a “kórról”, megnyugodtam. Aki hasonlóval küzd, bármikor szívesen megosztom minden tudásomat. Azt kívánom nyílt és tiszta szívvel, kerüljenek el Mindenkit a hasonló bajok! Térjünk vissza a vicces reggelre is, a csonka hét keddi munkanapján. Ez is volt már, de felejthetetlen (nekem): “- Joda mester! Mondd csak, te hogy lettél Jedi? – kérdezi az ifjú Padavan. – Hát fiacskám, tudod az úgy kezdődött, hogy egy nap kirúgtak a bábszínházból…”

Semleges