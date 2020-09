Reggeli elemzés: RC – Hatalmas zakó. Ismét eljött a szakadás– 2020.09.09

Azért én lehet, hogy túlzott optimizmussal, de bízom abban, hogy nem robban be az igazi nagy járvány magyarhonban. 2020.szeptember 9. Szerda. A Random újabb nagy feladatba vágta a fejszéjét. Megcsinálni hosszú idő után az első igazi IPO-t a DMKER részvényeivel. Nem reklámozni akarom, azt majd tesszük eleget, de felhívni a figyelmet arra igen, hogy annak, aki még nem vett részt jegyzésben vagy sosem tőzsdézett, érdemes megpróbálni a 38 forintos jegyzést, maximum 30000 darabbal, mert arra a DMKER visszavásárlási kötelezettséget vállal egy év múlva és ráadásul még osztalék is várható (kb. 5 százaléknyi). Messze még a távol és a tranzakció majd október közepén várható, sokat fogunk még róla úgyis kommunikálni (közgyűlési, MNB engedélyekre is várunk még). Haladunk tehát előre, és azt is akarjuk, hogy mind nagyobb legyen az Ügyfeleink elégedettsége! Éppen ezért kérjük, hogy akinek bármi problémája van, például platformmal (Randi), egyebekkel, jelentkezzen nálunk, sokszor a problémát közösen könnyedén meg tudjuk oldani. Jó reggelt! Biztos nem lesz már semmi úgy ahogy volt és úgysem lesz minden, amint azt várjuk. Az élet megy tovább, akár maszkban, kesztyűben, akár sapkában, sálban. 2020. Most is azt gondolom: erre az évre mindig erősen emlékezni fogunk!

