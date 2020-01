Reggeli elemzés: RC – Hatalmas szakadás a magyar tőzsdén – 2020.01.07

Amióta teniszezem legalább 10 centit nőttem! – vicceltem. Az elmúlt évben annyi munkám volt, hogy az agyi kapacitások megduplázódott! – csak vicceltem. Igen, én is láttam azt az ionembert, aki befordult a sarkon és rögzítette a kamera! – huh, persze, hogy vicceltem. Mellúszásban is megdönthető a gyorsúszás világrekordja! – ugyan, én csak vicceskedem, nem gondoltam komolyan. A jelenkor emberéből ömlik a hülyeség, mintha manapság sikk volna sok-sok butaságot állítani. Egy részét mi önmagunk kreáljuk, egy részét átvesszük a médiákból, egy rész pedig olyan városi legenda, aminek éppen annyi alapja van, hogy mélyen átgondolva csak ennyit mondhatunk, írhatunk az állításaink mögé: Vicceltem. Csak az a baj, hogy a hülyeség ragadós – szokták mondani és az is igaz, hogy szárnyra kél. Szájról-szájra haladva mindenki tesz egy kicsit hozzá és a végén így születnek lehetetlenebbnél lehetetlenebb történetek, amiket azért nehéz elengedni, mert egy kicsit a miénk is, ha hozzá tettünk a “sztorihoz” Nem kell ehhez sem megfontoltság, sem hátsó szándék, néha magunk sem pontosan tudjuk mit olvastunk, mit hallottunk, leginkább pontosan nem tudjuk idézni, így már általunk “torzított” szövegművé válik és a segítségünkkel hódít tovább a HÜLYESÉG. Így születhettek a legendák, mítoszok is, nem volt elég ahhoz egy kreátor, kellettek hozzá a sztorit alakító, formáló emberek is. Mesék, álmok, víziók az egyik oldalon, a valóság pedig a másikon. Ki tudja, hogy a sárkányok létezésének mi volt az alapja. Persze vannak magyarázatok: őslények maradványainak leleteiből származtatottak, kisebb testű hasonló egyedek felnagyított verziói, ezek persze nem magyaráznák meg a hétfejűség eredetének valóságalapját. Szóbeszéd, téma, gondolatok, verziók, szövegmutációk és még számos variációja egy mondás formálódásának, egy állítás valósághoz hű és tőle elrugaszkodó tartalmi elemeinek. Jó reggelt! Ma reggel azt állítom, hogy gyönyörű két héten vagyok túl a családommal! Az állítást a 2. személy ebben a formában adja tovább: Feri azt mondta, hogy két jó héten van túl, mert gyönyörű volt az idő és a gyerekekkel lehetett. A 3. személy: Feri valahol nyaralt az elmúlt két hétben, ahol forróság volt, nem úgy mint a nálunk nem túl szép idő, a családjával utazott. 4. személy: Feriék elutaztak az ünnepi két hétben, repülővel mentek valami messzi, távoli helyre, ahol gyönyörű az idő és a családdal együtt utaztak. 5. személy: Feriék a trópusokon voltak és egész nap süttették a hasukat a napon, a gyerekek is nagyon élvezték, kár hogy nem lehetett két hetes a nyaralás. 6. személy: Feri két hetes nyaralásról álmodott, de arra nem volt pénze, ezért egy rövid és olcsó helyre utaztak a családdal, valahova Dél-Európába, de hiába sütött a nap és volt gyönyörű az idő, nem volt túl meleg. 7. személy: Nem értem Feri minek utazik, ha nincs pénze és nem tud legalább egy hétre elmenni a családdal nyaralni télen, aztán csak panaszkodik, hogy hideg volt és nem volt túl gyönyörű idő. Állítások, igazságok, a valóság részleges vagy teljes torzulása. Egyfelől szép, másfelől életveszélyes mondatok, variációk. Vicceltem? Dehogy! Az élet pontosan így működik: a fele sem igaz a tényszerű állításoknak. Akár a történelem. Az én életemben (pedig nem vagyok egy évszázados bölcs, mágus, vagy boszorkány) 1956. történései már voltak Ellenforradalomként, Népfelkelésként, és Forradalom és Szabadságharcként titulálva, ráadásul minden állítást valóságként is kezeltek. Lehet a valóság többféle? Nem! A valóság az valóság! De az emberi természet magyarázatai, formálásai sokat kuszálnak a valóság valóságosságának valóságtartalmát illetően. Ennyi… ” Vannak, akik azt mondják, hogy a valóság sokkal meglepőbb lehet, mint bármilyen kitaláció. Ők valószínűleg még sosem hallották egy tizenéves lány magyarázatát a hajnali három órás hazaérkezés után.”

Semleges