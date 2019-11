Reggeli elemzés: RC – Hatalmas forgalom tegnap a magyar tőzsdén – 2019.11.27

Telnek az évek. Egyre távolodunk letűnt idők meghatározó történéseitől. Gumi csere okán üldögélek a mai reggelen Pest egyik autószalonjában. Gyönyörű nyugati autócsodák vesznek körül, hihetetlen árakon. Írok, hogy legyen reggeli és közben azon gondolkodom, hogy milyen messze is van már az 1972-es év, az év, amikor születtem. Régen volt és más korszak is. Csodaautók versus a kádári korszak, Brezsnyevvel fűszerezve. Milyen is lehetett akkor? Nézzünk egy rövid szösszenetet, stílusosan a mai napra vonatkoztatva 1972-ből. 1972.11.27: 1972 – Leonyid Iljics Brezsnyev villámlátogatásra érkezik Magyarországra, a tököli szovjet katonai reptéren váratlanul száll le. Elindulása után csak az esti órákban értesítették Kádár Jánost erről a szovjetek, és arra kérték, hogy menjen ki Tökölre. A tárgyalásokon Brezsnyev listát nyújtott át Kádár Jánosnak, amelyen a magyar reform olyan vezető egyéniségeinek nevei szerepeltek, akiknek távozását a szovjet vezetés kéri az MSZMP-től. Kádár állítólag így szólt: „egy név hiányzik a listáról, az enyém”. (Wikipédia) Szép ugye? Lehetne ilyen és hasonló a mai világban? Jó reggelt! Senkinek ne legyenek illúziói, ma sem sokkal kevésbé “irányított” a világ, maximum mások vezetnek (meg) másokat. Szerda van a hét közepe és lassan búcsút inthetünk a novembernek, érkezik az ünnepi december. Legyen mindenkinek boldogság a lelkében, ezen a “télre emlékeztető”, a globális felmelegedést feledtető, hűvös téli reggelen! “ Kétüléses repülőgépen utazik a szőke nő, amikor a pilóta váratlanul szívrohamot kap és meghal. A szőke belekiabál a rádióba: – Torony, segítsenek, bajban vagyok. Meghalt a pilóta! – Nyugalom hölgyem! – jön a válasz a toronyból. – Először is adja meg a magasságát és a helyzetét! – 163 centiméter magas vagyok, és itt ülök a pilótafülkében…”

