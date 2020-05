Reggeli elemzés: RC – Hatalmas fordulat az amerikai piacon – 2020.05.15

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer az ember. Valahol a nem is távoli jövőben a gyerekek már nem járnak iskolába, interneten keresztül tanulnak. A felnőtt emberek nem járnak munkába, otthonról tevékenykednek. Valahol a nem is távoli jövőben sokkal kevesebb az emberi-, személyes kontaktus, valahol a nem is távoli jövő nem is a jövőben van, hanem a jelenben. 2020. Ez egy különleges év. Megtámadták az emberiséget. Egy láthatatlan ellenség. Ez az ellenség átírta a jelenkor történelmét. Soha sem látott emberi reakciót váltott ki. Modellezte, hogy mi történik, ha teljesen megváltozik az életünk, még ha egy nem is beláthatatlan időre. Jó reggelt! John Connor vagyok az ellenállás vezetője. A Skynet egy vírussal próbálkozik, hogy az emberiséget elpusztítsa. Nehéz idők járnak, de kitartunk. Egyenlőre jelesen vizsgázik az emberiség a fegyelmezettségből…

