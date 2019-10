Reggeli elemzés: RC – Hát mi is megkaptuk a magunkét, nem is kicsit – 2019.10.03

Ott van egy tökéletesnek tűnő test, gyerünk költözzünk belé – szólt a vírus és szőrős sejtszerkezetével a test felé vette az irányt. Közepes sebességgel csapódott a testnyíláson, a szájon keresztül a szervezetbe. Kicsit megütötte magát, de szőrős sejtszerkezetét megrázva haladt tovább, beljebb és beljebb, hogy beköltözési célját elérje. – Katonák! Harcra fel! Kiáltotta a test védelmi vonala és harcba szállt a szőrős sejtszerkezetű vírus ellen. Idő. Ez ami kell egy egészséges testnek ahhoz, hogy végül győzedelmeskedjen és ez az, ami nem mindig annyira egyszerű. Nos, a test az enyém és bizony tegnap bekaphattam egy szőrős sejtszerkezetű viorológiai élőlényt. Kérem, ne ezen írás alapján alkossanak ismereti képet a vírusokról és a gazdatestekről, ez csak képletes volt és elképesztően nem tudományos. Tudományos viszont a tény, hogy sokat nem aludtam és a mellékhelység falait, réseit, íveit igencsak megismertem a hajnali üldögélés untató perceiben. Igen, én is ugyanolyan léha-méla könnyen fertőződő hústömeg vagyok, mint számos embertársam. Van tehát egy bent lakóm és éppen azon küzd a védelmi rendszerem, hogy kiköltöztesse. – Ezúton felszólítalak ó te vírus, hogy távozz – szól Pom-Pom, talán még el is hiszem, hogy komolyan gondolja. – Szedd már össze magadat! – szólít fel Csuka koma, ne légy már olyan gyér… – Inkább nem mondok semmit – érvel Kaszaboló és látom, hogy Torzonborz erősen elgondolkodik a vírusok életvitelén. Jó reggelt! “Csak ülök és mesélek”. Hiányoznak még a sárkányok és a tündérek, de ha majd tovább gyengít szőrős sejtszerkezetű “lakótársam” még a hercegesdi is eljöhet. Nincs rossz kedvem! Miért is lenne? Ma csütörtök van, holnap a munkás hét utolsó napja. Ne fogadjanak beköltözőket, a vírusok belénk telepednek és belőlünk élnek… Bocsánat: “- Két színész beszélget a társalgóban. – Mondd, miért hívjátok azt a szőke Elvirát Víruskának? – Mert gyakran fellép, és könnyen meg lehet kapni.”

