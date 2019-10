Reggeli elemzés: RC – Hát itt kérem alig van forgalom – 2019.10.08

A világban vannak apróságok, amik nagyon is számítanak. Megszokások. Reggel jólesően meginni egy bögre kávét, mondjuk a reggeli megírása közben, nekem nagyszerű dolog. Így lett volna ma reggel is, de kénytelen vagyok szárazon gépelgetni, mert nincs tej. Nekem pedig a tej nélküli kévé nem kávé. Sebaj. Majd iszom később odabent. – Miért? Van valami kiemelkedő dolog a kávézós írásban? – kérdezi hitetlenkedve Torzonborz a Rettenetes, aki egyszer már…. – Nem, nincsen semmi kiemelkedő. Az embernek mégis hiányoznak azok a dolog, amik megszokásként kísérik az életét és egyszer csak valami miatt nincsenek. A tej persze nem egy nagy dolog, majd holnap reggel már lesz, pontosabban az irodában majd pótlom a reggeli elmaradást. Tény ugyanakkor, hogy a megszokásból eredő hiány nem feltétlenül fizikai hiány, jóval inkább mentális. Cigarettáról leszokni ma már nem is akkora kihívás. Vannak ragyogó gyógyszerek, bárki képes eldobni a füstölgőjét. A probléma pontosan ez. Ha valaki könnyedén leszokik mondjuk a cigarettáról, akkor könnyen jön is a kísértés, hogy most megint dohányzom egy kicsit, mert majd könnyen úgyis megint leszokok. Egyik jóbarátom pont így van ezzel. Számtalanszor leszokott és újra visszaszokott, VAGYIS nem is szokott le sosem igazán. A világban nem mindig az az egyszerű, ami annak látszik. Megszokások. Tennivalók, mozdulatok, berögzött cselekedetek. Szokások, amik velünk élnek, ami alakítja a rólunk alkotott képet. A nagypapa, aki mindig be volt rúgva, a szomszéd Flóris bácsi, aki mindig pipázott, a tanárnéni, aki a zuhany alatt mindig dúdolt. Na álljunk csak meg Kisfiam! Te honnan tudod mit csinál a tanár néni a zuhany alatt?! Ja… Én sehonnan, csak valaki mesélte. Megszokások. Szégyenek. Hazugságok. “Óriás kis hazugságok”. Pont ez a címe egy sorozatnak – teljesen átlagos, de nézhető. Aki kíváncsi Nicole Kidman vad szeretkezéseire és állandóan villogtatott melleire, annak ajánlom, egyébként nekem (aki nem vagyok egy Kidman fun (sőt!)), nem egy túl nagy durranás. Hívok hát mindenkit ismét, így az év végi fogadalmak előjén, hogy fogyjunk le, szokjunk le, viselkedjünk tisztességesen, legyünk olyanok, mint a Borkai. Ja, ne! Ne legyünk olyanok. – Ne politizálj! Nem politizálok. Az élet egy nagy mérleg. Az egyik oldalon vannak az “óriás kis hazugságok” a másik oldalon meg az igazság, mert előbb vagy utóbb csak kiderül minden… Lehet, hogy lány vagyok? Nem, nem lehet. Akkor ez ki is derült már. Erre tessék vigyázni: “- Mi történik, ha szembeköpsz egy zsiráfot? – ??? – Kirúgja alólad a létrát.”

