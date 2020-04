Reggeli elemzÃ©s: RC â€“ Ha kitÃ¶rt, akkor el is szÃ¡llt az OTP â€“ 2020.04.30

Mire bekopog a nyár a világ jelentős részén újranyithatnak mindent. Abban viszont senki sem lehet biztos, hogy ez azért van, mert nincs veszély. Sokkal inkább azért lehet, mert van egy még nagyobb veszély: a gazdaságok teljes összeomlása. Nem gyorsult idehaza a járvány elterjedése, sőt továbbra is tartom, hogy komolyan kellene keresni, hogy valaki tudatosan megtalálja, ha nem megy az egészségügyi intézmények közelébe. Hétfőtől nyílik a magyar “Vidék” és a Nagyvárosi enyhítésre sem hiszem, hogy sokat kell majd várni. Van ennek pozitív és van (potenciálisan) negatív oldala is, hogy melyik fog majd uralkodni rajtunk azt a nem is túl távoli jövő dönti el. Az viszont bizonyos, hogy a jelenkor emberét nem könnyű karanténba zárni és ebben úgy érzem én sem vagyok más, mint bármelyik szabadnak ás szabadságra született embertársam. Azt azért most is le kell írni: óvatosan, egymásra vigyázva éljük ezt a nehéz életszakaszt!

Semleges