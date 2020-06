Reggeli elemzés: RC – Gyorsan véget vetettek a befektetők a piaci esésnek Amerikában – 2020.06.30

Na, hagyjuk el szépen a júniust is! Nem kell ezt mondani. Akarjuk vagy sem az idő robog magától. A kisgyerekkel taníttatjuk: tavasz, nyár, ősz, tél. Hónapokat, napokat adagolunk a fülébe, hátha könnyen megmarad. Hát nem marad meg… Az időt valamihez kötni, a napokat valahogy illeszteni kell, mire majd megszokja, hogy azért a szombat és vasárnap a hétvége, mert csak. Kedden Erzsi néni a logopédus kerül a fejébe, hétfő az mindig a legszörnyűbb első nap a héten az oviba menetellel, a pénteknek már lehet örülni, mert érkezik utána a hétvége. Mi van a szerdával és a csütörtökkel? Azok meg csak úgy vannak, mintha nem is lennének. Tavasszal nyílnak a virágok, nyáron megyünk nyaralni, ősszel hullanak a levelek és télen jön a Karácsony. Egyszerű ez és nagyszerű. Itt üldögélek a balatoni házban, írok. Közben azon gondolkodom, hogy a horvátországi nyaralás helyett, a jövő héten indulunk a belföldi nyaralásra. Vége a júniusnak. Szeretem a júliust. Az még a nyár dereka, amikor az is elmúlik, akkor már közelít az ősz. Hol van még a komor november? Messze, de majd az is eljön, nem is siettetem tovább az időről való elméleteimmel… “Az Egyház embereket bíz meg, hogy minél több Bibliát adjanak el. Két hét múlva a gyűlésen beszámolót tartanak. Valaki eladott ötöt, valaki tízet, de a legnagyobb eredményt a dadogós érte el, aki több, mint húsz Bibliát adott el. Kérdezik tőle, hogy csinálta? – A-A-A-Azt mo-mo-mo-mondtam, ha nem ve-ve-ve-veszik meg, fe-fe-fe-felolvasom.”

