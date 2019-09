Reggeli elemzés: RC – Gyorsan feledésbe merült az amerikai elnök elmozdításának legújabb kísérlete – 2019.09.26

Olyan koszos, büdös minden Budapest utcáin. Pedig még egy kis eső is esett. Ez már valahogy az ősz. Nem is biztos, hogy valóban olyan koszos és büdös, de hogy egyre szürkébb, az tutteró. Majd jönnek a locsolókocsik és beterítik a várost, meg a gyanútlan sétálót, ilyet sem egyet láttam az elmúlt időszakban. Szóval megváltozott a világ, érkezik a D vitamin hiányos őszi-téli-tavaszi setétség… Ma áramszünet lesz a Szép utcában. Felkészültünk, de az ördög sohasem alszik. Na, ezért kialvatlan az ördög. Lehet, hogy éppen azért lett ördög, mert nem tudta/tudja kialudni magát? Lehet. Ma biztosan a környékünkön lesz. Mi viszont felkészültünk. A back up, backup-jának a back up-ja is rendelkezésünkre áll ma (senki ne értse félre, a szószerkezet kiejtése némileg eltér). Szóval, ha nem lesz gebasz 10 óráig, akkor áramtalanul is el tud működni a Random rendszer. Minek áram a számítástechnikához? Drága is, meg problémás is. Ha mégis gond lenne, akkor vadul szobabiciklizünk majd, hogy a súrlódás következményeként kialakuló szabad elektronok egyirányú elmozdulásaként áramot csiholjunk emberi erőforrásunkként. Ha ezek a pöttömnyi skacok változtatnak irányukon, akkor váltakozó, ha viszont csordaszellemmel egy adott irányba mozognak, akkor egyenáramról beszélhetünk. Ha másnak is kell váltóáram, akkor eljuttatjuk, a tekerés szabályaiként előállított, áramcsiholási kondíciós lista tartalmazza az áramképzés díjfeltételeit. Ha viszont nem csiholunk áramot és kár keletkezik, akkor mi fizethetünk. Így hát: felkészülni, vigyázz, rajt! El is indult a csiholás… Ha ez sem segítene, akkor legközelebb majd veszünk sok ezer hörcsögöt – javasolja az egyik Kulcsemberünk. Viccet félretéve: működünk és azt gondoljuk fogunk is. Ez kérem a sci-fi alapú jövendő, nem foghat ki rajtunk semmi. (Megjegyezném, hogy a kereskedési rendszerek bombabiztos helyről funkcionálnak, semmi közük az irodához). Jó reggelt! Nálam van fény az irodában, itt a Blahán. Kell is hogy legyen! Egyébként miként írnék reggelit? Hát laptopról… Na jó, tényleg mellékes az áramkérdés… ” Két szőke nő beszélget a tegnapi áramszünetről. – Képzeld 3 órát álltam a liftben az áramszünet miatt. – Az semmi, én 4 órát álltam a mozgólépcsőn!”

