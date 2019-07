Reggeli elemzés: RC – Futuraqua: pénteken napi maximumon akadt ki a részvény – 2019.07.29

Vannak régi-új bajnokaink, megint van kikre büszkék lennünk (sport), dübörög a nyár, most már nem csak meleg uralkodik, de zeng az ég alja is a viharoktól (időjárás). 2019-re én biztos, hogy emlékezni fogok, nézzük miként állunk. A Gergely-naptár szerint ma van az év 210. napja, még 155 nap van hátra a 2019-ből, tudják, ha vége a nyárnak, mindjárt itt is terem a Karácsony. 1974-ben ezen a napon halt meg Erich Kastner német író, költő, műfordító. Gyerekkoromban imádtam a könyveit: Repülő osztály, Három ember a hóban, de valószínűleg a legtöbben Magyarországon a Két Lotti művéről ismerik. Könyvek. Egyesek szerint sosem lesz vége az írott művek világának, mások azt gondolják, hogy a digitalizáció mindent visz és a jövő könyveit nem lehet majd nyomtatott formában elképzelni. Így vagy úgy, de az olvasásnak komoly jelentősége van. A könyv nem egy önálló mű. Az írott anyag olvasása a betűk, a szavak, a mondatok megjelenése, megjelenítése az agyunk szövevényes sejthálózatában, amihez a saját képzeletünket, képeinket, érzéseinket adjuk, így jön létre az olvasás által a fejünkben generálódó képrendszer. Ez az, ami hiányzik a filmekből! Ott színesre alakított, kötött rendbe burkolt, képi elemekre épülő történeteket láthatunk, a képzelőerőnk, a saját agyunk által előállított képi világ hozzáadása nélkül. Nem vitatom, hogy örökérvényű fontosság az olvasás fennmaradása, de azt is gondolom, hogy nem is lehet eltüntetni az emberi világból. Azonban azt is gondolom, hogy a könyv ma már inkább csak ajándék, megszokás és sokkal kevésbé egy olyan használati tárgy, amit ne tudna pótolni a számítástechnikai eszközök megjelenítése. Ne legyen igazam! Ma még érték és sokáig lesz is egy gondosan kialakított, feltöltött könyvtár. Ha kezembe fogok egy régi (családi) könyvet, sokszor eszembe jut apai nagyapám, aki a kilencvenes években olvastatta velem végig a Gyűrűk Ura Trilógiát (J. R. R. Tolkien) és kiegészítő köteteit. Ott bizony volt mit hozzápakolni az emberi képzeletből és úgy gondolom kisebb csalódás volt nekem a megfilmesített képi-hangi elemek sokasága. Ráadásul Göncz Árpád fordította (részben) és igaznak gondolom a megállapítást: szépen tudott írni a későbbi/néhai Köztársasági Elnökünk. ,,Három Gyűrű ragyogjon a tünde-királyok kezén, Hét a nemes törpök jussa, kiknek háza cifra kő, Kilencet halandó ember ujján csillogtasson a fény, Egyet hordjon a Sötét Úr, szolganyájat terelő, Mordor éjfekete földjén, sűrű árnyak mezején.Egy Gyűrű mind fölött, Egy Gyűrű kegyetlen, Egy a sötétbe zár, bilincs az Egyetlen, Mordor éjfekete földjén, sűrű árnyak mezején.” Ma reggel egy gyenge vicc helyett, engedjenek meg egy erős Göncz Árpád idézetet: “Ha szolgálni kívánok valakit, azokat szolgálom, akiknek szolgálójuk nincsen: a védteleneket, akiknek sem a darutollas úri világban, sem az egyenlők közt egyenlőbbek világában nem jutott jó szó, akik a versenytársadalom versenyképtelenjei, akiknek nincs eszközük megvédeni Önmagukat, s akik épp ezért leginkább szorulnak védelemre.”

