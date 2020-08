Reggeli elemzés: RC – Forint: ez bizony nem szép! 356 forint az euró – 2020.08.27

Jó reggelt! Jövő héten kezdődik az iskola-óvoda. Sok helyen közel félév után mennek a gyerekek közösségbe. Van ahol tetszett az otthonlét, van ahol már régóta nem találják a helyüket a fiatalok. Lassan úgy tűnik visszarendeződik minden, még ha be is lépünk/léptünk a jrávány második hullámába. Elgondolkodtak már azon, hogy milyen kétértelmű szó ez a hullám? A járványban a hullám… Hullám-hulla. Ragozott és ragozatlan mód. Az utcán fekvő hullám teljesen más, mint a tengeren képződő hullám. No, mindegy! Így vagy úgy én nem örülök a hullámnak, akár a járványról, akár rólam van szó. Tehát ott tartottam, hogy nyílnak az iskolák-óvodák. Ez pedig egyenlő azzal, hogy vége a nyárnak és lassan vége az én szavaimnak is. Eljő az ősz, hullani fognak a levelek, lehűl a levegő és amint szoktam mondani/írni: egy szempillantás alatt itt is lesz a Karácsony! “- Mit mond a kéményseprő a tükör előtt? – ??? – A koromhoz képest jól nézek ki.”

Semleges