Reggeli elemzés: RC – Forint: esés. 360 forint az euró – 2020.09.18

Manók márpedig vannak. Meg törpök is. Ja és tündék. Varázslók? Boszorkányok? Mesék. Igen, mesék. A mese kell az embernek. Mese, mese mátka pillangós madárka. Gyereknek, felnőttnek vannak meséi és mesés alakjai. Nélkülük nem is lenne igazi ez a valótlan világ. Hősök, gonoszok. A bátrak mindig győznek. A rosszak elbuknak. Ej, de mennyire nem erről szól ez a világ. A mesék megtanítanak bennünket az értékrendre. Gondolatokra, a társadalom értékeire. Aztán vagy úgy élünk, vagy nem. Egy esti mese tele van izgalmas figurákkal. Kisfiúk és kislányok önmagukat találják meg ezekben a szereplőkben. Én is lennék mondjuk egy szuper pacák. Olyan repülős, igazságos, erős, pont olyan és éppen olyan, amilyen nincs. Igen. A nem létező hősök. A mindig igaz hercegek. Meg a sárkányok, a sok-sok fejükkel. Lennék valahol egy mesében, de csak kicsit. Amíg jó lenne ott lenni. Na nem sokáig, vár rám itthon a család. Ültem ma reggel a Balaton parton. Lányaim a szélben rohangáltak, fogtam a feleségem kezét és itt a COVID közepén úgy éreztem: ez olyan, mint egy mese. Mese, mese mátka pillangós madárka… Nézzük az idill ellentétét: “Szerelmespár fekszik az ágyban. Egyszer csak megszólal a telefon. A nő veszi fel: – Igen? Jó, rendben van. Szia! – Ki volt az? – kérdi a férfi. – Csak a férjem. De nincs semmi baj, veled ment tekézni.”

