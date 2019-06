Reggeli elemzés: RC – Folytatódott tegnap a rali az amerikai piacon – 2019.06.21

Lassan, lassan csak visszatér a nyár… 27-28 fokok a jellemzőek, egy-egy nagy zivatarral. Tegnap végre megtörtént a “csoda” kijutottunk a zalakarosi strandra. Nos kérem, idén már nem sok dolgom akadt. A legkisebb békében a szállodában alukált az Édesanyjával, a két nagyfiú járta a saját útját, az ötéves pedig – az úszóórák eredményeképpen – már nem igényelte, hogy a csúszda aljában álljon a pocakos, kopasz, szemüveges, fehér pólós, kalapos apja, beérte azzal, ha látja őt a medence szélén üldögélni. Így történt meg az életemben először, hogy úgy mentem strandolni a gyerekeimmel, hogy még a vízbe se tettem a habtestemet. Mondanám, hogy így nem volt, aki megemelje a strand medencéinek vízszintjét, de az az igazság, hogy nem én vagyok bálnus egyedül a strandon. Sőt! Néha peckesen húzom ki magamat egy-egy lényegesen nagyobb úszóizom (has) mellet sréhen elhaladva. Ráadásul csak jutok valamire a diétámmal, közel egy hete egy fél twixen kívül csokit sem ettem. Péntek van. Ismét rohan az idő. Még a mai és a holnapi nap, azután visszatérünk a budapesti nyárba. Addig azonban még üldögélnék egy kicsit a zalakarosi medenceparton, gyönyörködve az ötéves kislányomban, ahogy minden segítség nélkül csúszdázik, merül a víz alá és gyakorolja frissen tanult úszómozdulatait. Jó reggelt! Ma reggel legyen egy hosszabb vicc, hátha kitart a hétvégére is. Nekem tetszik: “A sárkány elrabolja a királylányt. A királyfi persze rögtön elindul, hogy kiszabadítsa. Útközben azonban rádöbben, hogy a sárkány azért mégiscsak egy rohadt nagy és erős tűzokádó vadállat, ő meg csak egy kis nyüzüge, aki a sárkány egy legyintésétől meghal. Így hát elmegy Jackie Chan-hez, és két év alatt, kemény munkával megtanul profin kung-fuzni. Aztán elmegy Schwarzeneggerhez, és újabb két év alatt alaposan kigyúrja magát. Végül pedig beiratkozik Rambo-hoz, egy három éves hőstovábbképzésre. Ezek után már elég önbizalma lesz, elmegy a sárkány barlangjához, és bekiabál: – Hé, sárkány! Gyere ki!

A sárkány kijön: – Mi kéne? – Add ki a királylányt, vagy nagyon megjárod! – Bánom is én, vigyed innen ezt a hisztis picsát, ha annyira kell!”

