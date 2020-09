Reggeli elemzés: RC – Folytatódott pénteken az amerikai esés? Igen, de kevésbé hevesen – 2020.09.07

Vénasszonyok nyara. Nappal még szépen felmegy a hőmérséklet, este már csípős hideg is lehet. Én meg itt ülök a balatoni ház nappalijában és írok “tovább”. Az írás. Gondolatok megosztása el nem tűnő formában. A megfontolt beszéd tükre. Leírni általában több időnk van bármit, mint beszélni róla. Éppen ezért az írásos forma átgondoltabb, fogalmazottabb, stílusosabb lehet. Ereje óriási és ráadásul sok esetben évszázadokat átívelő. Fegyver, aminek a használata képes tömegeket mozgatni vagy éppen nyugtatni. Írok. Az igazság az, hogy szeretek írni, még ha öt év ezres nagyságrendű bevezetőjéről igaz is, hogy “fogytán már szavam”. Az írás közben a szöveg írója átéli mindazt, amiről ír. Eggyé válik a szereplőivel, saját gondolatait fogalmazza, vagy éppen másokét értelmezi írásba foglalással. “A szó elszáll az írás marad.” “Az írás a lélek tükre.” Így marad velünk sok-sok író és gondolataik bármeddig, ameddig írásaikat olvassuk. Jó reggelt! Leírom: rosszabbodik a helyzet, gyorsul a járvány. Ezzel állást foglalok. Kijelentem egy dologról (COVID), hogy rossz, értékelem a helyzetet, hogy fokozódik és miután leírom, jelentőséget adok neki a mindennapi életünk tekintetében. Így aztán célponttá válok azoknak, akik Covid-szkeptikusok, rémisztem mindazokat, aki így is félnek és eszébe juttatom azoknak, akik felejteni szeretnék. Nagy teher az írás és mindig relatív is, hogy jó vagy rossz a megközelítés a sok Olvasó irányából. Maradjunk hát a viccnél, persze azért is kaptam hideget, meleget az elmúlt öt évben: “– Miért nem eszik reggel banánt a rendőr? – Mert a banán déligyümölcs.”

Semleges