Reggeli elemzés: RC – Folytatódnak az amerikai-kínai tárgyalások és velük az emelkedés is – 2019.11.18

Egy újabb hétre ébredtünk. Van felavatott Népstadionunk, Puskás nevével mindörökre. Ő az, aki igazán megérdemli. Remélem még a Fiaim is úgy nőnek fel, hogy a magyar fociról (ha játszanak a réten) azt mondják szerte e világon, hogy Puszkász? Ó Puskász… Kevés ember vitte annyira e nemzet nevében, hogy világszerte ismerjék a magyarokat, ha másról nem is, de a fociról igen, persze a jelenben a Puskás éra már szinte a hihetetlen kategória. Kellene erre is egy TERV. Az a baj, hogy van és volt is, nem is egy, hanem számos, mégsem jutottunk valahogy előre, de ha kijutnánk az EB-re, akkor az már az én szívemnek elegendő boldogság lenne, nincsenek itt világmegváltó várakozások kérem… Édesanyám mondta mindig: huszonkét ember kerget egy labdát keresztbe és kasul. Igaza volt, de mégis a foci a legnépszerűbb sport a világon. No, rúgjuk magunkat bele ebbe a hétbe is, elhagytuk november közepét, még mindig 10 fok felett van a hőmérő. A boltok kivilágítva, ünnepi ajándékokkal telítve várják a beérkező vásárlókat, az év vége az az időpont, amikor a legtöbb magyar ajándékot vásárolni indul. Járkálva az üzletekben, megülve egy-egy kávézóban, igazi ünnepi a hangulat. Tervezgetni az ünnep napjait, mikor kihez és hova megyünk, kik jönnek hozzánk, mi lesz a menü, hol fog állni idén a fa, legyen mű vagy legyen élő fenyő? Záporoznak a kérdések, amik mind-mind megválaszolásra kerülnek, kinek idejében, kinek kissé megkésve, de végül szinte mindenhol megoldottan.. Jó reggelt! Hétfő van, indul a hét, legyen mindenkinek nagyon szépséges, ünnepi érzésekkel fűszerezett munkáshete! “Móricka kezében horgászbottal indul a temetőbe. Józsi bácsi meglátja és megszólítja: – Hová indulsz Móricka azzal a horgászbottal? – Horgászni. – A temetőbe??? – Igen, mert sok a halott.”

