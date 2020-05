Reggeli elemzés: RC – Fokozódó feszültség az USA és Kína között – 2020.05.22

Péntek. Gyönyörű idő. Szabadság. Az emberek előre néznek és nem hátra. Jellemző, hogy a tulajdonságaink közé tartozik, hogy előbb-utóbb mindenen túllépünk. Rendben is van ez így. Sok százéves szokásokat írt át a Koronavírus. Egyre többen fogunk otthonról dolgozni. Sokak arcáról a maszk talán sosem tűnik el teljesen az utcákon lépkedve. Nem leszünk annyira közvetlenkedők, a puszi, az ölelés, a kézfogás kevésbé lesz általános. Vagy így lesz, vagy nem, de biztosan a jelenlegi nemzedék legemlékezetesebb hónapjait éljük, sajnos nem pozitív értelemben. Jó reggelt! A testi kontaktus átalakulhat érintkezés nélküli testbeszédre, ha szükségünk van szavaink jelek általi megerősítésére. Olyan jelek, mint az integetés léphetnek a kézfogás, ölelkezés, puszilkodás helyébe. Nem is normális, hogy félidegenek arcát nyalogatjuk rendszeresen, majd most többet mosolygunk, vicsorgunk, rázzuk az öklünket és dobunk jelképesen pusszancsokat!

