Reggeli elemzés: RC – Figyelmeztet a WHO: megint csúcson a Koronavírus esetek száma – 2020.05.21

800 ezer új értékpapírszámla a márciusi és áprilisi hónapokban a 3 vezető amerikai online brókercégnél, most az értékpapírok “működnek” a sportfogadás jellegével – olvasom Csuka komám írásában és tényleg elgondolkodom, hogy játékká válik a teljes tőkepiac? Karantén tőzsdések. Otthon ül az ember és a munka nem biztos, hogy mindenkinek kitöltötte otthonról a teljes napját, kellett hát valami elfoglaltság? Jut eszembe: reagálnék a Random fórumba írt megkeresésre a vakok és gyengén látók platform támogatása tekintetében. Igen, figyelembe vesszük a kérést és beépítettük a fejlesztési stratégiába, amint ígértük ezerrel fejlesztünk jelenleg, aminek ez is a része…Befejezésül pedig a ma reggelit, én is hangot adnék annak a véleményemnek, hogy folytatódhat a rázós menet minden irányban a tőzsdéken, hívok Mindenkit az óvatos, megfontolt befektetési döntések meghozatalára! Jó reggelt! Ma szép idő lesz, napsütés, 22 fok, ez sem utolsó dolog, így a nyárelőn! Ez egy elszállt világ, elszállt hencegőkkel: “Egy gazdag pasi bemegy a bárba, leül egy asztalhoz. A szomszéd asztalnál egy szőke bombázó ül egyedül. A férfi rendel egy üveg italt a nőnek. Nemsokára a nő visszaküldi az italt, a címkéjén egy levéllel: “Ahhoz, hogy ezt az italt elfogadjam, rendelkezned kell egy Mercedessel, 1 millió dollárral a bankban és 20 centinek a gatyádban.” A férfi elolvassa, majd mellékeli a saját levelét: “Van 2 Mercim, 2 millió dollárom a bankban, de a kedvedért nem fogok 10 centit levágni…”

