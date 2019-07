Reggeli elemzés: RC – Feszült helyzet az Erdogan által vezetett Törökországban – 2019.07.09

Prága is egy nagyon szép hely. Főleg a Károly híd környéke. Nem véletlenül írom mindezt. 1357. július 9-én, azaz 662 esztendővel ezelőtt rakták le a híd alapkövét, miután “elődjét” elvitte a jegesár. Ugye nehéz lenne elképzelni, hogy a Duna jeges árja elviinné, elsodorná magával mondjuk az Erzsébet hidat? Eléggé… 662 év. Az sem tegnap volt. Ha az ember 80 évet él mondjuk átlagosan, akkor az bizony valamivel több, mint 8 emberélet. Csak? Csak bizony, mert a nemzedékeket nem egymásutánban kell számolni, mivel elég sokat élnek párhuzamosan. Ha én 80 évet élnék, akkor a gyerekemmel az nem 160 évet jelent, mert sok évet közösen élünk és nem egymásután. Ugye? Valahogy így. Akárhogy is, de hol volt, hol nem volt, tán igaz sem volt, de olyan messze volt, hogy az már bizony távolabb, mint a messze, de még mindig közelebb, mint a világvége, emberek éltek régen is, míg meg nem haltak. 662 évvel ezelőttről is sokat tudok. Nem hiszik? Hát lássák! Egy nap tündökölt az égen, fák nőttek és volt a földnek élővilága, sok ember is szaladgált rajta… Folytassam? Nem teszem. Ezeket a dolgokat mindenki tudja. Akkor hát mi az, amit nem tudunk? Nem tudjuk, hogy pontosan kik is lehettek ott a prágai Károly híd alapkövének letételekor. Nem tudjuk örültek-e neki és ha igen, mennyire és miért? Nem tudjuk, hogy milyen is volt valójában az élet a középkorban, csak azt tanultuk, hogy sötét. Nem érezhetünk úgy, mint az akkor élők éreztek, nem félhetünk akkori félelmetes dolgoktól. A Krisztus utáni 1357. év már nagyon a távolba vész. 662 év. Egyszer szívesen visszajutnék valahogy oda néhány napra. Látni, ismerni az akkori dolgokat. Nem lehet. Ha valóság volna, hogy lennének párhuzamos dimenziók, az időben szerteszét, vissza és előre és elhisszük, hogy a lelkünk halhatatlan, akkor egyszer valamikor, ha úgy lenne, hogy újjászületnénk mondjuk 662 évvel ezelőtt Prágában… Akkor csecsemők lennénk… Az nem jó, akkor 1280-ban születnénk… Akkor meg már lehet, hogy nem is élnénk … Na jó, semmi sem jó! Dehogy nem! Pont úgy jó ahogy van! Ma kérem máma van má’. És mint manapság a ma, éppen attól oly tökéletes, hogy nekünk a jelen a jelenben van, a múlt a múltban és a jövő? Na azt nem tudja senki hol van, de a holnapról majd könnyedén beszámolok holnapután… Ha lesz… Legyen! Ez is a múltból van?:”- Hogy hívják a részeg fáraót? – ??? – Rumszesz.”

