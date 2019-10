Reggeli elemzés: RC – FED: T-Bill vásárlások megkezdése – 2019.10.09

Szóval ma reggelre már jutott kávé. Ez dicséretes. Így nem is kell ma nyavalyognom a megszokások megszokásainak megszokásáról, aminek egyetlen megoldása a leszokás. Nézzük miként állunk: 2019. október 9. napját írjuk az esztendő 282. napján és még 83 nap van hátra az évből. Most már tisztesen látszik, hogy nem vagyunk messze az év végétől. Emlékeznek még Rudolfra, az én mindig peckes rénszarvasomra, ami kivilágítottan állt a nappali szekrényének tetején? Nos, hétvégén idén is “életre” keltem, szekrény hiányában (elköltöztünk), majd helyet kap valahol, ahol jól lehet látni, de a 2,5 éves sem bontja le fehérlő agancsait. Hol volt, hol nem volt, még a Budapesti füstös, szmogos utcákon is túl, élt egyszer egy szarvas. Év közben valahol a lakás szegletében, vagy a szekrény mélyén lakott, de év végén peckesen világított, jól látható helyen, hogy létével reprezentálja az örök érvényű Karácsonyi hangulatot, csendes, jellegzetes mivoltával bizonyítsa: “itt van május elseje, énekszó és dal köszöntse…” – ja nem ezt, legyen inkább ez: “Éj-mélyből fölzengő csing-ling-ling-száncsengő, Száncsengő-csing-ling-ling Tél öblén halkan ring. Föl dobban két nagy ló Kop-kop-kop nyolc patkó, Nyolc patkó kop-kop-kop Csönd zsákból hangot lop. Szétmálló hang erdő, Csing-ling-ling, száncsengő. Száncsengő csing-ling-ling Tél öblén halkan ring.” (Weöres Sándor: Száncsengő). Ej, ha tudnék ilyen képekkel verset írni… Erre születni kell. “Csönd zsákból hangot lop”, “Szétmálló hang erdő”, “Tél öblén halkan ring”… A mindenit! Olyan fület melengető, kedves, érzik, hallják a szavakat? – Te most begolyóztál? – kérdezi méltatlankodva Csuka koma. – Agyadra ment a piaci forgalmasság hiánya? – folytatja barátian. Én meg azt gondolom, hogy lehet tényleg kicsit túlterhelődött az agyam, de sebaj, ha túl nagy lesz a csend körülöttem majd csönd zsákból hangot lopok. Képek. Gondolatok. Mindig keringenek odabent. Járnak a fejemben a gondolatok, egyik tekervénytől a másikhoz csapódnak, tompulnak, erősödnek, majd végül elillannak egy nagy sóhajjal a számon keresztül. Kilehelem a gondolataimat. Keringjenek inkább a levegőben, hagyják békében a fejemet, a buksin belül károsabbak, mint a koponyán kívül. Csing-ling-ling száncsengő. Jó reggelt! Most már tényleg közeledünk az ünnepek felé. Lehet minket bombázni karácsonyi ötletekkel, majd csinálok belőle egy csokrot, ide tessék megírni a javaslatokat: reggeli@randomcapital.hu. Kérem törekedjünk az ötletes ajándékok javaslatára, helikopter, autó, tengerparti nyaraló nekem is tetszene, de úgysem fogok se kapni, se adni. A pénzes dolgokat szűrjük ki. Gyenge, de egyszer elmegy, egy szerda reggeli napon (talán) ” Bíró: – Szóval nemcsak pénzt lopott, hanem órát, gyűrűt, ékszert is! – Igenis, bíró úr. Engem arra tanítottak, hogy a pénz egymagában nem boldogít.”

