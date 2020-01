Reggeli elemzés: RC – Fázis 1 USA-KÍNA kereskedelmi megállapodás aláírattatott! Heuréka! – 2020.01.16

Na ez igazán gyönyörű! Szép fehérek a fák, belepte őket a hónak tűnő zúzmara. Ha tudományosak akarunk lenni: “a kisugárzással 0° C alá hűlt felületekre az enyhe mozgású és enyhe hőmérsékletű levegőből a szélnek kitett oldalon jégkristályok rakódnak le.” Bizony a télnek is vannak igazi szépségei. A jó hír – legalábbis nekem – hogy a térdem is javul, tehát a regeneráció aktívan folyik, nem leszek remélhetőleg örökre mozgásképtelen. Reggel van, nem túl korán, a monitor előttem, Pattancs az ölemben, jobb fülemben a Medici filmzene, két kezem ujjai lázasan verik a billentyűket, készül a reggeli. Nincs ma óvoda, bölcsőde, betegek a gyerekek. Sajnos ez is a tél arca, sokkal könnyebben meghűlnek a hidegben, hiába igyekszik az ember, hogy öltöztesse, védje őket a téltől. A szép sokszor együtt jár a kevésbé szép és jó dolgokkal. Megfigyelték, hogy amikor minden igazán jó, akkor nem ritkán beüt a “ménkű”? Az élet. Szép és csúf oldala. A jó és rossz, a szép és csúf, a fekete és fehér, az igaz és hamis és még sorolhatnám, régi keleti ismereteimből ez talán a valódi yin és yang (jin és jang) az egymással szemben álló “kozmikus erők”. Erők. Belülről és kívülről. Erőterek. Na jó, ne menjünk el a Star Wars világába. Elég nagy csalódás nekem ez az utolsó rész. Életemben először előfordult velem, hogy belehorkiztam (belealudtam) a mozivászon előadásába… Pedig mennyire imádtam ezt a filmet és a világát valaha. Valaha. Jó reggelt! Itthon tehát kórház van a város szélén, jobbra és balra dülöngél a náthától tántorgó család. Bezárjuk a lakásba, nem visszük ki, kúráljuk magunkat. Tél van, sokszor megesik sajnos a dolog… “- És miben halt meg az a szegény Agenor? – Csak egy egyszerű náthája volt, de nem ment vele orvoshoz… – Ennek nagyon örülök. Márt azt hittem, valami súlyos…”

