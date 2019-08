Reggeli elemzés: RC – Ez bizony nem sikeredett túlzottan szépségesre – 2019.08.01

Köszönöm a sok kérdést a “hogylétem” felől, megvagyok és el sem fogok pusztulni, sőt nem is fertőzök, így újra hívok Mindenkit arra: ha kérdése van, érdeklődik vagy csak a ma esti előadás végén szeretné hallani a véleményemet “a nemzetközi helyzet fokozódásáról” (Virág Elvtárs), vegyen részt ezen az estén az ENEFI esten, ahol az ENEFI mellet a Randomról is fogok beszélni (1053 Bp. Kossuth Lajos utca 7-9. Eurostars Hotel). Jól esik, hogy megesik: az emberek emberiek. Többed magammal évtizedek óta építjük Magyarországon a lakossági értékpapír kereskedelmet. Szoktam mondani, hogy nem kell géniusznak lenni, elég ha valaki sok időt tölt a “lehetetlenben”. Így a lehetetlen sokszor lehetségessé válik. Született tehetség egy Hosszú Katinka, egy Puskás Ferenc és számos magyar és külföldi óriás tehetség. Az ember néha próbára teszi magát. Karcsúbb koromban, aktív edzés mellett ugrottam én úgy be a battai úszómedencébe (volt benne víz is), hogy megúszom Egerszegi Krisztina idejét, hiszen férfi vagyok, erőtől duzzadó (akkoriban) és nem egy Leányka (tehetségéből és teljesítményéből adódóan minden elismerésem és ámulatom Egerszegi Krisztináé volt és maradt…). Dupla időt úsztam. Elgondolkodtam. Kár ezt erőltetni. De tudják mit? Legalább volt önbizalmam! Az önbizalom oda vezetett, hogy megpróbáltam és pontosan tudtam, mennyire a közelébe sem vagyok. Ha 20 százalékkal rosszabbat úszom száz méteren, komolyan mondom próbálkoztam volna tovább, de Egérke idejének a duplájával mit lehet kezdeni? Belátni, hogy az nem nekem való. Pedig komolyan mondom jól úszom. Jól, de nem elég jól. Így úsztam tovább a lakossági online értékpapír kereskedelemben és kicsit nagyképűen, de azt gondolom: ebben a műfajban idehaza még az én időmet nem úszták meg. Azt gondolják túl magabiztos vagyok? Lehet, de az én motivációm mára már közel sem alapvetően a pénz. Hogy akkor mi? Tartsanak velem ma este és beszélni fogok róla! Kívánok Mindenkinek kitartást az izzasztó melegben, de csodás nyári napot. A megfázásom már jórészt el is illant a ma estére fókuszálva! Azzal viszont messzemenőkig egyetértek, hogy a világ hamis és nem a jótéteményekkel van kikövezve a sokfelé vezető úthálózata. Ráadásul minden, de minden relatív, olvassák csak a jótevést: – Anyu, adj egy ötszázast! – kéri Móricka édesanyját. – Minek, kicsim? – A sarkon áll egy bácsi, neki kellene. – Látod, Móricka, ez szép tőled. Biztos koldulásból él a szegény öreg. – Hát nem éppen. Fagylaltot árul.” (kénytelen voltam átírni a szövegben a százast, mert hol van mát, hogy száz forintért fagyit lehetett kapni?)

Semleges