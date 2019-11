Reggeli elemzés: RC – Estmédia: pletykák, nyomozás, számlazárolás – 2019.11.15

Stresszel az Asszonka.. Miért nem írtam meg tegnap a mai reggelit, a tenisz után ma nincs elég idő, menni kellene a fodrászhoz, az ötéves szemébe lóg az a gyönyörű szőkés barna hajacskája. Jól van, akkor rohanok, sietek , szaladok, igyekszem befejezni mielőbb, amit még szinte el sem kezdtem. Tikkes és takkos halad az óra, ütöm a betűket, lóg a nyelvem, elvertek, megsemmisítettek ma reggel a teniszben és akkor még hajt is a “tatár”. “Fut Bécs felé Jellasics a gyáva…” Péntek van, talán az első igazán csúfos késő őszi idő. Nálunk méla köd takarja a félig nedves burkolatok fölötti levegőt, alig látni valamit a környezetből, veszélyes is lehet ez ma az utakon, tessék vigyázni! Tényleg befordultunk az év vége felé, jöhetnek az újabb ajándék javaslatok. Ha nagy a család és kicsit vastagabb a pénztárca érdemes közös ajándékot venni, amibe szinte mindenki magát fizeti be (vagy egy tehetősebb családtag mindenki helyett), ez pedig a közös kirándulás, utazás, wellness hétvége. Izgalmas ajándék ez azért is, mert együtt lehet a család és egyben le is vesszük a vállakról a kinek, mit vegyek gondot az ajándékozás során. Érdemes arra figyelni viszont (talán nem is kell leírni), hogy ezt a legkisebbek nem nagyon tudják értékelni, nekik “jobban esik” valami kézzelfogható, fa alá kerülő ajándék. A kicsiknek érkezhet a családi összefogás. Vagy megosztottan kis ajándékok, vagy egy nagy közös ajándék, például 2-3 éves kortól nagyon megy a játék konyha ha lányokról van szó, míg a fiúknak ugyanebben a korban a dupló és bármilyen könnyen irányítható autó már komoly ajándék lehet. Jó reggelt! Aki még nem kezdte el a Karácsonyi bevásárlást, annak szívből javaslom a gyors indulást, mert jön a stressz, mint nekem ma reggel, megyek is, mert ‘hosszú marad a haj, nagy lehet a baj, lesz nekem ne mulass, érkezik a jajjjjjjjjj…’ “- Hogyan kell elhallgattatni a sámánt? – ??? – Hallgass-sámán!”

