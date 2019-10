Reggeli elemzés: RC – Erősen túlvetté vált a magyar piac – 2019.10.28

Jelentem elkacsintottam a napot, de ígéretemmel ellentétben ezt nem otthon a teraszról tettem. Történt ugyanis, hogy vendégségbe mentünk, így a napbúcsúztató nem a teraszon ért. Sebaj. A lényeg a lényeg, megtörtént. Időszerű is volt, mert holnaptól már a jó időt is búcsúztathatjuk, érkezik a tél. Az az igazság, hogy itt a mérsékeltövön kell is a négy évszak és kell a hideg tél is, egyébként az élővilág nagy bajba kerülhetne. Mérsékeltnek azonban nem csak az éghajlati övünknek kellene lennie, hanem magunknak is. Aki azt gondolja, hogy a 180/120-as vérnyomásom az idegeskedésből következett volna, annak azt üzenem, hogy sajnos nem. Egy kis pirulával és relaxációval azt könnyen meg lehet oldani. A vérnyomásom, ami már inkább 140/90, köszönhetően a heti 4 tenisznek és egy kis enyhe gyógyszeres rásegítésnek, közel sem az idegeskedésből származik. Ez kérem a testsúly. Állítólag az ideális kilóim 80 körül kellene, hogy számlálják magukat, de helyette van belőlük 113 kiló, ami bizony erősen alapja a magas vérnyomásnak. Egyszerűen csak le kell fogyni. Egyszerűen az nekem sport nélkül nem megy. Majd most! Jó reggelt! Elgondolkodtak már azon, hogy mikor kell elkezdeni a Karácsonyi bevásárlást? Nos, szerintem november elején mindenképpen neki kell látni. Szinte minden tele van már ünnepi kellékekkel. Eddig egy ajándékról volt szó: élmény csomagok, étkezés, bortúra stb. Média Márkt, DVD csomagolási forma. Ma jöhet a második forduló. Apucinak, Anyucinak gravírozott üveg a család, gyerekek képével, szép formásak kaphatók. Anyucinak Apucitól szintén jó ajándék egy közös fénykép szívecskés üvegbe (asztali állóforma) gravírozása. Nagypapák megvadulnak az unokás párnáktól és bögréktől. Tessék elkezdeni a tervezést, kell egy TERV a karácsonyi készülődésre. Ajándékok, díszek, étel stb. Minél profibb a tervezés, annál nagyszerűbb a kivitelezés. Ja! Mindent elolvasok, amit nekem írnak (reggeli@randomcapital.hu), ha nem válaszolok elnézést nagyon sok beírást kapok, de mindet örömmel olvasom és amit lehet meg is szívlelek. Kérem bombázzanak karácsonyi ajándék ötletekkel, a legjobbakat ígérem be is írom, hamar fogytán leszek a saját ötleteimnek, köszönöm előre is Mindenki nevében! Holnap senki ne felejtsen vinni magával melegebb ruhát is, napközben érkezhet a tél… Szép és tartalmas, rövid munkáshetet kívánok! “Tanárnő a gyerekhez: – Móricka, van házid? – Van. Töltsek?”

