Reggeli elemzÃ©s: RC â€“ ErÅ‘sen kitÃ¶rÃ©s gyanÃºs helyzet a magyar tÅ‘zsdÃ©n â€“ 2019.07.19

Amikor átlépi az ember autóval az országhatárt, mintha teljesen más világba érkezne. Ez nem azt jelenti, hogy jobb vagy rosszabb (nyilván a haza mindenekelőtt), csak a tudat, hogy nyaralás, utazás, meg miegymás. Maribor nincs messze Magyarországtól. A szlovén város mintegy 200 kilométerre fekszik a Balatontól, Budapestől 350 kilométerre. A Dráva folyó szeli ketté Szlovénia második legnagyobb városát, aminek 114 ezer lakosa van. Gyönyörű az Óváros és Maribort dombok-hegyek veszik körül, zöldell a város környéke. Itt időzünk most és ma meglátogatjuk a fővárost Ljubljanát is. Utazás. Van valami erős késztetés az emberben, hogy mind többet lásson a világból, amiben él. A napsütés, jó idő és az utazás kombinációja a nyaralás, amire egész évben vár az ember. A pakolás, a készülődés, a bevásárlás és minden az utazást előkészítő teendő teljesen más, mint amikor a munkahéten pakolunk, vásárolunk, készülünk az elkövetkező munkásnapokra. Ezek az érzések olyan különbségek, mint a tudat, hogy mind messzebb vagyunk, annál inkább kikerülünk a dolgos hétköznapok szorításából. A kilométereknek pedig semmi közük a napi rutin elfelejtéséhez, de az emberi agy hajlamos a távolsághoz is kötni a dolgokkal kapcsolatos koncentrációját. Ilyen plusz tényező lehet még az időeltolódás, ami végképp kiszakítja az utazót az otthoni dolgok világából. Nem vagyunk messze, de elég távol ahhoz, hogy kicsit leengedhessen a lélek. Kicsit… Jó reggelt! A dolgos napokról az jut eszembe, hogy két szolgáltatót építettem a semmiből, amikre büszke is vagyok, úgy az Equitas-ra, mint a Randomra. Amit építettem arra vigyázok és arra törekszem, hogy még jobb legyen. Nem vagyok senkinek a kutyája, macskája, sem a “társa”, az vagyok, aki mindig is voltam, imádom a családomat és a tőkepiacot. Ebben az irányban élem tovább az életemet is. “Milyen igaz a mondás, miszerint az embernek azért kell dolgoznia, hogy megmeneküljön a feszültségtől, amit a gondolkozás kényszere jelent.” – Agatha Christie.

