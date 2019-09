Reggeli elemzÃ©s: RC â€“ ErÅ‘s a Richter, tetszik a Cariprazine sztori a befektetÅ‘knek â€“ 2019.09.18

Ma nem leszek hosszú, mert a kocsit mosatom éppen ebben a szép, őszies reggelben. Mocskos szegényke, nem volt időm rendbe tenni az utóbbi időben. Rohanás, rohanás hátán. Legalább az autó kapjon egy kis tisztaságot, ne legyen poros az ülepünk, ha megpihentetjük a hátsónkat az ülésén. Hétvégén esküvőbe megyünk, így nekünk már holnap délután “indula”, “kezdődika” mandula, helyett a hosszú hétvége. Igyekszem nem eltűnni, azt tervezem, hogy holnap és péntek reggel is jelentkezem. Rajtam kívül még senki nem kötött nálunk a francia piacon… Ej-ej, hát ennyire nem érdekes a Frank-hon? (Na, ezt sem biztos, hogy rendesen fogalmaztam meg.) Úgy örülök a fiatal emberek boldogságának. Egy szép ruha, egy buli, egy hatalmas érzelem, egy igen, egy családi öröm és már repülnek is (valahova nászútra) az élet problémás fordulatain. Amikor 19 éves voltam még mindent elhittem. Amikor 28 lettem, az vagyok én, amikor 45 elmúltam, akkor jöttem rá, hogy éppen úgy nem leszek örökké, mint más és nem is én fogom beállítani a 120 év feletti élet-rekordot. (Nem is szeretném…) Jó reggelt! Ma van szerda, a hét közepe, de nem Középföldén csak itt a nagy magyar valóságban. Jaj, ez nem szép: – Miért olyan nagyok a gorilla orrlyukai? – Mert vastagok az ujjai!

Semleges