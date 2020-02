Reggeli elemzés: RC – Elszállt az arany és az olaj árfolyama is – 2020.02.19

Jó reggelt! Ez is egy tenisz reggel volt, ma sem lettem a tenisz hőse, de legalább mozogtam. Most pedig irány Nagykanizsa, közben Balaton – imádom. A magyar tenger… Télen hűti maximum a lelkünket, de nyáron fűt, de akkor is csak a lelkünket. A klasszikus környezeti télen fűt, nyáron hűt effektus az óceánokra jellemző, esetleg a legnagyobb tengerekre, ám a Balatonunk se nem óceán, se nem tenger, még a tavak között sem hatalmas, ugyanakkor a földrajzi térség legnagyobb édesvizű tava. Szóval Irány a Balatonon keresztül Nagykanizsa, szép, napos idő várható, öröm ilyenkor (is) a magyar táj. “ Szőke nő a pszichológusnál:- Doktor úr, engem mindenki ostobának tart.- Értem a problémáját. Mondjon el szépen, lassan mindent az elejétől.- Dok-tor úr, en-gem min-den-ki os-to-bá-nak tart…”

