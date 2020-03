Reggeli elemzés: RC – Elfogadták végül a 2000 Mrd dolláros amerikai korona-mentőcsomagot – 2020.03.26

Jó reggelt! Mától tavasz ismét, de a szokásos módon. A meteorológia többet ígért, mint ami lett. Ez van! Nem először történik ez. Csütörtök van és habár holnap péntek, a hétvége kuriózuma mostanság más a többségünknek miután itthon vagyunk egész héten. Éppen tegnap szakértette nekem az egyik barátom, hogy most bizony megoszlik majd a társadalom munkavállalói sokasága. Lesznek a középkorú és nagyobb gyerekekkel rendelkező aktív otthonról dolgozók, lesznek a fiatalok, akik ketté akarják és tudják harapni otthoni munkavégzéssel a világot és leszünk mi, akik bármit akarhatnak, de a kicsiny gyerekek ott futkosnak körülöttünk egész nap és próbálnak megszólítani bennünket… Megoszlik könnyedén az érték rendje. Miközben a társadalmi érték a család és benne a gyerekek óriási értékkel bírnak, addig a munka szempontjából mi talán most kevésbé értékes munkaerők leszünk. Most. Reméljük nem lesz ez örökké így. Reméljük.

