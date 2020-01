Reggeli elemzés: RC – Éleződik az ellentét az USA és Irán között – 2020.01.03

Lottó, szerencsejáték milliomosok, milliárdosok. Ezt zengi a média. “…Elharsogják kelettől nyúgatig, S a zsarnokság velök megütközik…” (Petőfi Sándor: Egy gondolat bánt engemet). 6 darab milliárdos nyeremény, nyertes ember a 2019-es évben. Mit kezdenénk 1 Mrd forinttal? 20 darab 50 millió lakás befektetésnek. Az kb. éves 5 százalékos hozamon adható ki, de ha változik az ingatlan piac, akkor a kiadás nehézzé válhat és vagy olcsóbban kell adnunk, vagy akár jelentős költséget is jelenthet, így kockázatos is lehet. Ha 5 százalékkal ki tudnánk átlagban adni, az évente 50 millió forintos adózás előtti jövedelmet biztosítana, kb. ugyanennyit jelentene a MÁP+ adózottan, ha 5 évig nem nyúlnánk hozzá, de persze ez kamatos kamattal kalkulálva. Míg az ingatlannál a lakásárak változása jelenthet értéknövekedést és csökkenést is, a csökkenésként kockázatot, addig a MÁP+ kockázata a forintos alapban rejlik, ha valami nagy baj történik az országgal, a forintos alapú befektetésünk jelenthetné a kockázatot. Vehetnénk persze egy részén ingatlant, egy részén MÁP+-t, egy részén egyéb befektetéseket, akár euróban, dollárban nominálva is… Nem untatok senkit a “mi lenne ha” gondolatmenettel. Miközben Olvasóim szinte mindegyike érti miről is írtam az előzőekben, addig ne gondolják azt, hogy a magyar lakosság többségének érdemi fogalma lenne a pénzről, a befektetésekről, a megtakarításokról. A lakosság nagy többsége elmenne költeni, aztán még költeni, meg aztán is költeni és a végén jó eséllyel alig maradna valami belőle. Az irigység beszélne belőlem? Nem gondolom! Milliárdot nyerni szerencsejátékkal nagyon nehéz dolog és talán a mennyiségében értelmetlen is. Sokkal valószínűbb ennél, hogy sok szorgalommal, odaadással, tapasztalattal, idővel, lehet, hogy lényegesen kevesebb pénzt, de mégis sikerül megkeresni annyit, amiből tisztességesen élhetünk. Ennek sokkal nagyobb a valószínűsége, mint annak a laza 1:43 millióhoz valószínűségnek, hogy pont azt az 5 számot találjuk el a lottón, ami jó esetben akár milliárdokat is eredményezhet. Jó reggelt! 2020. nálam a nagy részben a tanulással, tanítással kapcsolatos feladatok megoldásának éve lesz. Hajrá OGA! Hajrá tanulás! Hajrá siker! “Két hulla fekszik egymás mellett. Egyszer csak az egyik arcára esik a plafonról egy darab vakolat. Odaszól a másiknak: – Nézd már, hull a ház!”

