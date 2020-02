Reggeli elemzés: RC – Egyértelműen a BÉT sztárja jelenleg a Richter – 2020.02.11

Fúúúú a szél. Nem is akárhogyan. Orkánszerű képződményként akár 130 km/órával is végigsöpörhet Magyartájon. Nem vagyunk mi ehhez hozzászokva, erre felkészülve. Az igazság az, hogy problémázhatunk: nincsenek hegyeink, nincsen tengerünk, óceánunk. Az is az igazság, hogy így sok természeti csapás sincs, mint hatalmas földrengések, cunamik, esetleges földcsuszamlások, lavinák. Nincs hurrikán, óriás trópusi viharok és még sorolhatnánk. El vagyunk mi dugva kérem Európa belsejében. Jól is van ez így! Ha mégis hegyekbe vágyunk, óceánokban akarunk mártózni, ott a gyors jelenbeli közlekedés, repülővel, nem lóháton. Jó reggelt! Engem nem könnyen fúj el a szél, de ma akkora befújások lehetnek, amik megmozgathatják az ember felépítményét. Így a mai jótanács: minél kevesebbet legyenek a szabadban! Ej, be bölcs volt! Akit nem ér a szél, azt el sem fúja! Huh, megy ez. Sztrádákon, országutakon vigyázva hajtsunk, nehogy meg-meglökdössön bennünket a nagy szél! Aki pedig tudományra vágyik: “A két alapvető oka a légköri áramlások kialakulásának a terepfajták eltérő mértékű melegedése és a bolygó forgásából származó Coriolis-erő. Két eltérő nyomású légtömeg között ugyanis a levegő az alacsonyabb nyomású terület felé kezd áramlani, amíg a nyomáskülönbség ki nem egyenlítődik. Ezt módosítja a domborzat és a Coriolis-erő. A szél jellege és kiterjedése sokféle lehet, a domboldalakon fújdogáló szellőktől az óceánokat átívelő passzát szélig.” Aki pedig viccre vágyik: “Anyósa temetéséről érkezik haza a férj, amikor hatalmas vihar támad. Dörög az ég, villámlik, és a szél egy cserepet is a fejére sodor a ház tetejéről. A férj felnéz, jól megszemléli viharos égboltot és így szól: – Na, úgy látszik felért!”

Semleges