Reggeli elemzés: RC – Egyedül a forint árfolyama tartja szépen magát – 2020.03.11

A reggeli ellátás folyamatos, megírásának felfüggesztésére nem kell számítani. Hasonló a helyzet a tőzsdei szolgáltatásokkal is, ameddig a tőzsde nyitva lesz, addig mi is üzemelünk. Reméljük a nyárra minden visszakerül az eredeti kerékvágásba. Esik az eső (legalábbis ahol most én járok Budakeszin a dugóban), ma a napfényes tavasz sem kápráztat el bennünket pozitív érzésekkel. Kávéra és reggelire vágyom, valami stressz evés lehet rajtam. Van aki étvágytalan lesz a stressztől, van aki “étvágyas”, én az “étvágyasok” köze tartozom. Manapság ritkán stresszelek, de a híradások beférkőztek az agyamba, megtelepedtek és aggódó érzésekkel telítenek el, van hely a kobakomban, a használatba nem vett 92 százalék felé terjeszkedik az aggodalmas stressz (ez persze bődületes hülyeség, de attól még korog a gyomrom). Jó reggelt! Együnk hát egymás egészségére! “Móricka, ne menj folyton a diszkóba, mert elromlik a hallásod.- Köszi mama, már vacsoráztam.”

Semleges