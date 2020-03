Reggeli elemzÃ©s: RC â€“ EgÃ©sz OlaszorszÃ¡g terÃ¼letÃ©re kiterjesztett korlÃ¡tozÃ¡s â€“ 2020.03.10

Jó reggelt! Vérzik a piac. Esnek a részvényárak. Elérkezett a totális pánik időszaka? Talán még nem, de sajnos alakul. Meddig fog tartani a félelem, az újságok bújása? Most, amikor írom a reggelit és megint a Koronavírus a téma, unom… Beszéljünk is másról! Itt a tavasz, 20 fok is lehet csütörtökön. Érdemes kifelé kandikálni a szabadba. Túrázás. Rendbe teheti a szívet, a lelket, felfrissíti a hosszas séta a vérkeringést, így testileg, lelkileg még védettebbek leszünk minden vírustól. (Már megint a vírus…) A budapestieknek a budai hegyek ajánlatos, a nagyvárosokon kívül élőknek bármilyen túra megteszi, ami a jó levegőn történik. Réteges öltözködéssel a meghűlés is elkerülhető, nem tömegprogram a túra, így nem kell félni a… (Már megint a vírus.) A tavasz mindig a legkritikusabb az emberi szervezetnek, mert a tél leépíti az erőt, az ellenálló képességet, a vitaminok hiánya könnyen az alapja lehet, hogy elkapjunk valami… (Már megint a vírus.) Kéne valami olyan esemény, ami tényleg eltereli az ember figyelmét a jelen problémáiról. Ha eszükbe jut valami igazán terelő elfoglaltság, kérem írják meg nekem a reggeli@randomcapital.hu email címre, a legjobbakat beidézem holnap, holnap után. Köszönöm! Legyen mindenkinek szép napja, az idő szép, de a kedvünk kicsit setét. “Két tehén nadrágot vásárol a boltban. Mondja az egyik: – Bőő! Mondja a másik. – Honnan tudod, még fel sem próbáltad!”

