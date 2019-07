Reggeli elemzés: RC – Dübörög Amerikában a jelentési szezon – 2019.07.18

Sokat rágjuk magunkat olyan dolgok miatt, aminek a fontossága másodlagos, mégis ronthatja a “közérzetünket”, hosszabb távon akár az egészségünk róvására is mehet. Ki mit mondott és miért? Hogyan értette azt? Rosszindulatból vagy csak egyszerűen érzéketlenségből, figyelmetlenségből mondta-e úgy? Ki és mit preferál ellenünk vagy mellettünk, lehet át sem gondolja mit jelenthet az nekünk. Zajlik az élet és az emberi lélek tele van gondokkal. Miközben pedig rágjuk magunkat, folyamatosan fogy az energiánk, sokkal sérülékenyebbé válunk. Hogyan lehet immúnissá válni ezekre a másodlagos dolgokra? Valószínűleg alkat kérdése, tehát sokaknál sehogy. Szem előtt kell azonban tartani, hogy a saját kis, közvetlen világunk legyen a meghatározó és igyekezni kell minden mást tompítani, kizárni. Be kell szűkülni? Bizonyos értelemben igen. Az ember képes lehet a totális probléma kizárásra, főleg ha az nem a közvetlen közegéből érkezik. Az idegeskedés hiánya pedig a hosszú élet titkainak egyike. Ha fontosak nekünk szeretteink, barátaink, akkor el kell tudni engedni a haszontalan idegeskedést. Miért írom ezt? Mert például ez nekem is egy feladat. Sokan formálnak sok mindenről véleményt, anélkül hogy ismernének, átlátnának dolgokat. A vélemények rosszindulatúak vagy oktondiak, de végeredményben nem feltétlenül igazak. Ha mindenkinek be kell bizonyítani a félig látható igazságot, akkor bizony arra témánként rámehet az életünk. Nem vállalkoznék rá, inkább igyekszem elengedni az ilyen dolgokat… Jó reggelt! Ma irány Maribor, holnap reggel már onnan írok! “Egy ember elmegy a bölcs rabbihoz, hogy megtudja tőle a hosszú élet titkát. – Bölcs rabbi, mondja már meg nekem, hogy mi a hosszú élet titka. – Fiam, azt javaslom neked, hogy ne cigizz, ne piálj és ne nőzz. – Akkor hosszú életem lesz? – Azt nem tudom, de kurva hosszúnak fog tűnni.

