Reggeli elemzés: RC – Davosban Mr. Trump megfenyegette az EU-t – 2020.01.23

Egyszer valahol, egy nem is túl távoli erdőben. – Szerintetek van mitől félnünk? – kérdezte reszketve a Rettenetes Torzonborz, aki egyszer majdnem utazott a villamoson. – Lehet… – válaszolta elgondolkodva Csuka koma és egy kicsikét közelebb húzódott Kaszaboló hátához, hogy baj esetén meg se lássák, el se képzelhessék őt a közelben. – Nem kell aggódni! Nincs itt senki sem csak mi – biztatta társait Pom-Pom, de valójában azért ő is aggódott, mert az esti szürkületben egyre nehezebben látta a fák sűrűje közti ürességet és néha mintha egy-egy árny mozdult volna meg az ezeréves fák törzsei között. Igazán ijesztő volt a kora esti erdő, még akkor is, ha az egyébként csak egy társasjátékba foglalt, képzeletbeli tájként szerepelt a játékosok fejében. Együtt játszottak Feri agyának félig képzelt szüleményei és a valóságban érezték magukat pedig sokszorosan sem lehettek ott. Egyrészt, mert csupán egy társasjátékot játszottak, másrészt, mert Feri agytekervényeinek félszülötteként elég távol lehettek a valós valóságtól. Ha kicsit mélyebbre nézünk, valójában Feri játszott a valótlan terepen, a valótlan szereplőivel. – Ne féljetek! Majd én megvédlek benneteket mondta/mondtam én, kissé bátorítva barátaimat. Ők pedig még jobban féltek. Félelmetes, amikor valaki, aki valójában nem is valaki, hiszen alig, vagyis félig létezik, ezért inkább ami, egy valótlan világba keveredik. Meg aztán azok a fák, meg azok az árnyak, meg a szürkület – hüh, összeborzongok ma is, ha eszembe jut, pedig tegnap történt. Szóval lehetne álom és akkor azt mondhatnánk: hehe, milyen furcsák az álmok. Szóval lehetne tétova álmodozás és mondhatnánk: érdekes az ember fantáziája. Szóval lehetne valós gondolat is, ekkor ezt mondhatnánk: ez a kölök meggárgyult. Mi is hát ez valójában? Ez kérem egy rövid szösszenet, ami emlékezteti a régi Olvasóimat, hogy megvannak még képzeletbeli kaland Társaim és egy reggeli indítás, ami elgondolkodtathat bennünket az álom, álmodozás és az orvosi eset közötti lehetőségek összefüggéseként. Mi ebből, a be nem fejezett irományból, a tanulság? Az hogy aki akar, láthat engem folyton álmot látónak, álmodozónak vagy éppen őrültnek is. A lényegben azonban az a lényeg, hogy ezek a mesebarátok azért félig valóságosak, ezt senki se feledje el! Jó reggelt! Legyen álmodott, álmodozós, de akár őrült reggelük, azért mégis csütörtök van ma és még kell egy kis idő a hétvégi kipihenésemhez.

Semleges