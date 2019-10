Reggeli elemzés: RC – Csúnya lett a magyar kereskedés a zárásra – 2019.10.02

Hajnal. 5 óra van. Gondoltam beülök egy McDonald’s be és onnan írom meg a mai reggelit, de ilyenkor még nincsen nyitva. Így hát marad az autó és a telefonomba gépelgetés. Csendes a város. Állítólag ma van az utolsó szép napunk. Felnézek az égre, szürkén, kicsit felhősen tekint rám vissza az ég alja. Nincs szebb nekem a reggeli és esti szürkületnél, ez valahogyan más, olyan mintha nem is ugyanaz a világ lenne, amiben napközben élünk. Ha nincsen nyitva gyorsétterem, marad a benzinkút. Egy üdítő, egy szendvics, autóba visszaülés és gépelés tovább. Ma vidékre utazom, egyetemi képzésbe szeretném kapcsolni a tőzsdei tananyagot. Jó lenne. Egy gigantikus tőzsdejáték, egy valós szimuláció. Tanulni, ismerkedni, tapasztalatokat szerezni és sikeres befektetővé válni. Jól hangzik, meglátjuk hogy mások is így gondolják e. Ez is egy terv, még ha nem is világmegváltó, azért csak egy apró, de nemes cél, meglátjuk hogy mások is így gondolják-e. Ennek van értelme, legalábbis szerintem, meglátjuk mások is így gondolják-e. Nem a gyerekeket kell a tőzsde környékére hozni, de tanítani, megismertetni őket kötelező dolog lenne a valódi tőkepiaccal, meglátjuk, hogy mások is így gondolják e. Jó reggelt, ma reggel még marad a jó idő, délutánra érkezik a hűvös.

Semleges