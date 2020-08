Reggeli elemzés: RC – Csökkentene az adókon Donald Trump – 2020.08.11

Még a hűsítő záporok sem igazán tudják órákra eltűntetni a fülledt meleget. Augusztus van, robogunk a meteorológiai nyár utolsó hónapjában, ebben a nagyon, de nagyon furcsa 2020-as évben. Lassan a maszk is olyan, mint a bugyi és az alsógatya, nélküle nem lehet felöltözni a külvilágra. Talán annyi a különbség, hogy látszik is, hogy felvettük-e. Nyáron különösen nehezen kap az ember levegőt, ha “rendeltetésszerűen” hordja a maszkot, tehát bújtatja a száját és orrát egyaránt. Én pontosan úgy tűnök mögüle, mint Darth Vader a csillagok háborújában a fekete “fejrevalója” viselése közbeni levegővételeivel. Lehet, hogy a Halálcsillagon is volt vírus? Ezért menekült a fejmaszk mögé a setét erő-úr? Megkérdezném tőle, de kinyírták szegényt a folytatásos űrlegenda folytatásának folytatásában. Jó reggelt! Én vagyok az álarcos lovag. Kit rejt a maszk? Mit csinálunk megette? Ha pedig nem ettük meg, akkor mögötte? Nevetünk? Grimaszolunk? Vicsorgunk? Fintorgunk? Sok jellegzetes arcmimika válik ismeretlenné a maszk takarásában. Új társadalom van kialakulóban, érkezik a maszkosok világa. Feltette az arcunkra a maszkot a korona… Ha nem látjuk az arcokat, érezzük az ízeket: “- Melyik a legédesebb állat? – ??? – A kakaós csiga.”

