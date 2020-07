Reggeli elemzés: RC – Csak Floridában 15000 új megbetegedés egy nap alatt – 2020.07.13

Biztosan mindenkinek megvan a szokása a hét napjaival kapcsolatban. Most, hogy befejeztem a szuper nyaralós hetünket, azon gondolkodtam, hogy miként is “állok” a munkáshét napjaival, mi is jut eszembe róluk. Nos, lássuk csak. Először leírom, azután kifejtem: rohanós hétfő, botladozó kedd, idegen szerda, biztató csütörtök és reményteli péntek. Rohanó a hétfő, mert a hétvége után nehéz begyorsulni a munkás napokra, időben kelni, készülődni. Botladozó a kedd, met elveszettnek érzi magát az ember, nincs még se előre, se hátra, mint a pityókás manus, aki előre úgy halad, hogy inkább tolat… Idegen a szerda, mert a hét közepe és ugyan távolodunk a hét elejétől, de még oly messze a hétvége, mintha nem tudnánk hol is a helyünk. Biztató a csütörtök, mert ekkor már érződik a hétvége “szele” és várakozással teli az idő múlása/mulattatása. Végül pedig igazi reményekkel érkezik a péntek, remény arra, hogy gyorsan belépünk a péntek délutánba, ami gyakorlatilag a hétvége kezdete. Jó reggelt! Ennyit a hétköznap napjairól, biztosan mindenki különféleképpen éli meg a hét napjait… Mert a “mester” számára nincs lehetetlen: “Chuck Norris egyszer hazakísért egy hajléktalant.” Ügyes…

Semleges