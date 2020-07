Reggeli elemzés: RC – Coca-Cola: 33 százalékkal alacsonyabb eredmény – 2020.07.22

Na, tegnap már igazán tomboló nyár volt, kánikulával. a legtöbb szálláshely el is fogyott a Balatonnál a 27. nappal kezdődő júliusi hétre és bizony-bizony jövő héten el is búcsúzunk a juliustól, érkezik a meteorológiai nyár utolsó hónapja: az augusztus! Jó reggelt! Minden nyári reggel egy felüdülés, ha az ember átforrósodott az előző nap melegétől. Persze-persze, vannak légkondik, de mi például sosem használjuk őket alváskor, mindig aggódtam, hogy megfáznak tőle a gyerekek. Szóval egy “kánikulás” nyári nap után a másnap reggel felüdülés. Szívesen húzza le az ember az autó ablakát és a beáramló hűvösebb levegő még akkor is jó, ha egyébként erősen szmogos a város levegője. Mindenkinek ajánlják az itthoni nyaralást és én is ezt tudom javasolni, ha nem kapunk szállást, akkor is érdemes egy napra ellátogatni a Velencei-tóhoz, de még akár a Balatonhoz is, ha van kedvünk egy kicsit hosszabb autókázáshoz. Én úgy vagyok vele, hogy most kell kihasználni a szabadban lehetséges időtöltést, mert ha megint beszorulunk a lakásba (egy esetleges második hullám miatt), akkor ismét nagy hiányunk lehet a természet adta örömökből. Ne legyen így… ” – Hogy hívják azt a nőt, aki nem veszi be az antibébi tablettát? – Maminak!”

