Reggeli elemzÃ©s: RC â€“ CIG: hatalmas potenciÃ¡lis vesztesÃ©g, csalÃ¡sban Ã¡ldozat â€“ 2019.10.24

A születésnap egy fontos pillanat az ember életében. Elsősorban akkor, amikor megszületik, de abban a pillanatban még nem is tud róla, hogy mennyire fontos. Nem tudom, hogy valaha kiszámolták-e, hogy mekkora a valószínűsége, hogy pont egy adott ember “szülessen önmagába”. Erre persze a legkézenfekvőbb válasz, hogy a lélek a testbe költözik, ha ezen az állásponton maradunk, akkor mekkora a valószínűsége, hogy pont az a test és pont úgy szülessen meg. Kevés. A ‘nem emlékszem az előző életeimre’ is két forrásból táplálkozhat, egyrészről az “azért mert nem is volt”, másrészről – ha hisz valaki az újjászületésben – hogy “azét mert a világ így van kitalálva” senki se láthassa az előző életének történéseit. Lehet valaki vallásos, élhet a hitében legbelül vagy kinyilatkoztatva és lehet valaki teljességgel materialista, egy dolog biztosan állítható: az élet ajándék, ha csúnyán akarjuk értelmezni: érdemes élni az élettel. A születésnap tehát egy bélyeg az emberen, egy címke, ami elmondja róla, hogy mikortól való. A kor és a tapasztalat generációkba tömöríti az embereket, megspékelve a neveltetés korszakos jellemzőivel. A kor pedig tiszteletet követel, nem mindegy mennyit látott valaki a világból, mennyi ideje volt megfogalmazni a létezés filozófiai kérdéseit, nem a tankönyvből, hanem a saját életéből. A huszonéves srác, aki ott pattog előttem talpig teniszszerkóban, fitten, fiatalon, erőtől duzzadóan, semmiféle fogalommal nem rendelkezik egy 47 éves bajairól, mint ahogy én is csak meghallgatom, de meg még nem éltem a 70-es, 80-as 90-es korosztály emberi korhoz kötött problémáit. Születésnap. Az ember elgondolkodik azon, mi is a fontos. Egy legó készlet bontatlanul a gyerekkel történő összerakás lehetőségével, egy utazás a végtelen Földközi tengeren, egy meghitt, tortás vacsora a családdal, vagy egy csendes, szótlan emlékezés a múlt elrohant időszakáról. Jó reggelt! Ma van a születésnapom. Készülök a szombati kacsintásomra (nap búcsúztató) és közben azon gondolkodom, hogy mi is hiányzik az életemből. Semmi. Nem tudnék nagy vágyat, álmot megfogalmazni azon kívül, hogy szeretném felnevelni az összes gyermekemet békében, szeretetben. Nem vagyok telhetetlen és nem is akarok mindent magamnak. Amint telik az idő már nem akarja az ember kettéharapni a világot. Inkább megtartanám úgy, ahogy van. Problémásan, gondokkal telin, de élhetően. Nekem most ez a világ élhető. Nem politizálok, nem arra értettem. Gyerekek, Feleség, a család körülöttem. 47 éves vagyok. Már megkérdezi az teniszt oktató virgonc huszonéves: Ferenc, nem baj ha tegeződünk? – Nem baj – felelem és inkább pozitívan érint a tisztelet megadása, minthogy a mai fiatalok vállal lökjenek egy “Ugye @azmeg?!” kíséretében. Megtört a csonka hét, érkezik a ma és a holnap után a hétvége, készülök a kacsintásra minden arccal a fejemben és éltet a tudat, hogy a jövőhetünk is rövid munkás hét lesz majd. Szép napot, koccintok ma este minden Olvasóm egészségére! Ilyen is létezik: “A kisfiam születésnapjára vettem egy méregdrága akkumulátoros autót, amibe be lehet ülni. A gyerek, miután kibontottuk együtt az ajándékát, beült az autó dobozába, és egész nap abban játszott. Mi ebből a tanulság? A következő szülinapjára kap egy üres dobozt és a maradék 40000 forintból pedig én kapok egy hordó Whiskyt.”

